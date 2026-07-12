TDND: "La inflación es la única vía de los estados para pagar su deuda"

En esta nueva entrega de Tu Dinero Nunca Duerme, el espacio de educación financiera de esRadio, se aborda un tema clave pero a menudo relegado al segundo plano: la renta fija y el impacto de la inflación en las estrategias de inversión actuales. Para profundizar en ello, el programa cuenta con la presencia de Pablo González, consejero delegado de Ábaco Capital, una gestora de autor caracterizada por un enfoque de análisis fundamental muy definido.

El debate comienza analizando el comportamiento de los mercados de deuda en el último año. Pablo González explica que las expectativas de bajadas de tipos de interés que se tenían a principios de año se han frenado, en gran parte debido a las tensiones geopolíticas y a la fortaleza de los datos de inflación, especialmente en Estados Unidos. Esto ha provocado que muchos fondos de renta fija tradicional registren rentabilidades negativas, lo que demuestra la necesidad de gestionar este activo de manera muy selectiva.

Desde la perspectiva de Ábaco Capital, la clave para invertir con éxito en renta fija corporativa reside en centrarse en el análisis de balance de las empresas y en el valor de liquidación de sus activos, más que en su capacidad de generar caja a corto plazo. González destaca que buscan compañías cuyos activos reales representen, al menos, el doble de su deuda neta, garantizando así un robusto margen de seguridad para los inversores en caso de que la situación macroeconómica empeore.

Otro aspecto fundamental tratado en la entrevista es el concepto de tipos de interés reales. Domingo Soriano y Manuel Llamas recuerdan que, aunque los tipos nominales puedan parecer altos, si se sitúan por debajo de la inflación real, el ahorrador sigue perdiendo poder adquisitivo. Es el denominado "impuesto invisible". En este sentido, González advierte que la devaluación de la moneda a través de la inflación es la única vía real que tienen los estados altamente endeudados para hacer frente a sus compromisos, lo que penaliza enormemente a quienes mantienen su dinero inmóvil en depósitos bancarios que rinden al cero por ciento.

Finalmente, se analiza la situación del ciclo crediticio. Para el equipo de Ábaco Capital, nos encontramos en los últimos coletazos de una fase muy expansiva caracterizada por un exceso de liquidez. Ante este escenario, la gestora mantiene una estrategia de duraciones cortas y una alta diversificación en sectores ligados a activos reales, como materias primas, energía y el sector inmobiliario en regiones específicas como los países nórdicos, preparándose para aprovechar las oportunidades que surgirán cuando el ciclo cambie de rumbo.