Aldi retira varios lotes de paté para perros por la presencia de objetos extraños

La cadena de supermercados Aldi ha retirado de la venta varios lotes de paté premium para perros de la marca Romeo tras detectar la posible presencia de objetos extraños en el producto.

La alerta afecta a tres variedades comercializadas en envases de 400 gramos y con fecha de consumo preferente del 17 de febrero de 2027. En concreto, se trata de los siguientes lotes:

Vacuno: lote L415380.

lote L415380. Pollo: lote L415383.

lote L415383. Corazón e hígado de ave: lote L415385.

La compañía ha pedido a los clientes que hayan comprado alguno de estos productos que no se lo den a sus mascotas y que lo devuelvan a cualquiera de sus establecimientos. Aldi reembolsará el importe íntegro de la compra, incluso sin necesidad de presentar el tique.

Los consumidores que necesiten más información pueden ponerse en contacto con la cadena a través del teléfono 900 902 466 o mediante el formulario de atención al cliente disponible en su página web.