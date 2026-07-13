Bruselas va ahora a por el café soluble y amenaza con disparar su precio

Bruselas ha cumplido sus amenazas y ha incluido el café soluble en la ley antideforestación, la norma que obliga a las empresas a demostrar que las materias primas que venden en la Unión Europea no proceden de zonas deforestadas y que ya se ha tenido que posponer dos veces debido a su compleja aplicación. Traducido: el café soluble (el café tostado y descafeinado ya estaban incluidos desde el principio) tendrá más controles, más papeleo y más costes para la industria. Y, como suele ocurrir, es probable que una parte termine repercutiendo en el precio que paga el consumidor.

Tal y como se avanzó el pasado mes de mayo, la Comisión Europea ha aprobado este lunes una modificación del reglamento que amplía la lista de productos afectados. Así que, a partir del 30 de diciembre de 2026 para las empresas medianas y grandes, y del 30 de junio de 2027 para la mayoría de microempresas y pequeñas empresas, el café soluble también tendrá que cumplir con los requisitos de trazabilidad que también se exigirán a productos como el cacao, la carne de vacuno, la madera o la soja.

La medida llega, además, en un momento especialmente delicado para el mercado del café. Durante los últimos años, el precio de la materia prima se ha disparado por las malas cosechas en Brasil y Vietnam, los dos grandes productores mundiales. Ahora, a ese escenario se suma una nueva obligación impuesta por Bruselas que obligará a las empresas a reforzar los controles sobre toda su cadena de suministro.

Más burocracia para importar una taza de café

La ley antideforestación exige que las empresas acrediten que los productos que venden en Europa no proceden de terrenos que hayan sido deforestados después de diciembre de 2020. Para ello deben recopilar información de toda la cadena de producción, geolocalizar el origen de las materias primas y presentar una declaración de diligencia debida antes de comercializarlas.

Todo ese proceso tiene un coste. Las compañías deberán adaptar sus sistemas de trazabilidad, recabar más documentación y asumir nuevos trámites administrativos. Y aunque Bruselas sostiene que ha simplificado la normativa, lo cierto es que supondrá una subida de los costes de producción o importación, lo que tarde o temprano acabará trasladándose a los consumidores con una subida de los precios.

Por otra parte, tal y como ya se había anunciado, Bruselas ha sacado de la lista de productos afectados el cuero, las pieles de bovino, los neumáticos recauchutados, la soja destinada a siembra, algunos productos de caucho y determinados componentes industriales. Según el Ejecutivo comunitario, el objetivo es reducir cargas administrativas y evitar problemas de aplicación.