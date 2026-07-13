De incendios a rescates: los drones irrumpen en emergencias, pero el reto es adiestrar a quien los pilota

En una emergencia, llegar antes puede cambiarlo todo: localizar a una persona a tiempo, detectar un incendio en su fase inicial o enviar a un equipo a una zona de riesgo con información precisa en lugar de a ciegas. Por eso los drones se han convertido en una herramienta cada vez más valiosa para bomberos, Protección Civil, unidades de rescate y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: acceden rápido a zonas de difícil acceso, transmiten imágenes en tiempo real, operan de noche con cámaras térmicas y ya empiezan a transportar material de emergencia.

La necesidad es real. En 2025, los incendios forestales volvieron a arrasar cientos de miles de hectáreas en España, según los avances estadísticos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Y solo el SUMMA 112 de la Comunidad de Madrid atendió a 587.091 personas ese año, un 4,3% más que en 2024.

Los drones no sustituyen a estos profesionales: les dan más información, reducen su exposición al riesgo y mejoran su capacidad de decisión.

En un incendio forestal, el tiempo lo es todo. Antes de que aparezcan las llamas, un dron puede vigilar zonas de riesgo o detectar anomalías térmicas en la vegetación. Durante la emergencia, localiza puntos calientes y focos secundarios, sigue la evolución del fuego y accede a zonas donde aún no es seguro enviar a un equipo humano, transmitiendo las imágenes en tiempo real al puesto de mando. Una vez controlado el incendio, sigue sobrevolando el terreno para detectar posibles reproducciones.

Ver antes, decidir mejor

La tecnología va más allá de captar imágenes. Los drones de emergencias incorporan cámaras térmicas, zoom de largo alcance, iluminación, altavoces, sensores especializados e inteligencia artificial capaz de ayudar a localizar personas o identificar riesgos. En operaciones internacionales de búsqueda y rescate, esta combinación ya ha servido para localizar a personas desaparecidas de noche, comunicarse con ellas e iluminar el terreno antes de que llegue el equipo a pie.

El siguiente paso ya está en marcha: drones capaces de transportar desfibriladores, medicamentos, dispositivos de flotación, mantas térmicas o material de primeros auxilios hasta zonas de difícil acceso, reduciendo el tiempo de respuesta en incendios, rescates en montaña, inundaciones o emergencias marítimas.

El uso profesional de drones no deja de crecer en España. La Agencia Estatal de Seguridad Aérea cerró 2024 con 119.712 operadores UAS registrados —un 27% más que el año anterior, con más de 25.000 altas nuevas—. En el primer trimestre de 2026, ENAIRE gestionó 2.017 solicitudes de coordinación de operaciones con drones, un 7,9% más que en el mismo periodo de 2025.

Tener un dron no equivale a tener capacidad operativa. Un incendio forestal o un dispositivo de seguridad puede reunir drones, helicópteros, aeronaves de extinción, vehículos terrestres y decenas de profesionales coordinados. Ahí no basta con despegar y grabar: hay que planificar la operación, conocer las limitaciones del espacio aéreo, evaluar riesgos, interpretar la información de cámaras y sensores, y coordinarse con el resto de medios.

Pilotar no es suficiente: por qué importa la formación

Por eso la formación debe ser progresiva. Las titulaciones A1/A3 y A2 son el punto de partida; capacitaciones como STS o Radiofonista UAS permiten operaciones más exigentes y coordinadas. Sobre esa base, el Curso de Piloto de Drones en Emergencias, Seguridad y Rescate de Campus UAS by Aerocámaras aplica esos conocimientos a situaciones reales —búsqueda de personas, seguimiento de incendios, salvamento y apoyo aéreo a dispositivos de seguridad—, con gestión de operaciones, planificación de misiones y seguridad operacional.

"La tecnología está avanzando muy rápido y cada vez ofrece más posibilidades para los servicios de emergencia y seguridad. Pero disponer de un dron con una cámara térmica o un sensor avanzado no garantiza por sí solo una operación eficaz. Hay que saber planificar, interpretar la información, coordinarse con otros medios y tomar decisiones en situaciones en las que muchas veces no hay margen para improvisar", señala Francisco Álvarez, CEO de Aerocámaras.

Los drones no sustituyen a bomberos, policías, guardias civiles, sanitarios ni equipos de rescate: les dan más capacidad para observar antes de intervenir, reducir su exposición al riesgo y, cada vez más, hacer llegar ayuda antes. La tecnología seguirá avanzando —sensores más precisos, IA más potente, mayor capacidad de carga—, pero su verdadero valor dependerá de que esa evolución vaya acompañada de profesionales formados para aprovecharla.