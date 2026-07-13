Ecologismo, burocracia y gasto público: el tiro en el pie que se ha dado Europa por su fanatismo

Europa se ha metido un auténtico tiro en el pie con la política económica que ha venido desarrollando en los últimos años. Este es uno de los grandes problemas que tenemos, pero además se ve agravado por otros fenómenos socioeconómicos, como la crisis demográfica que ya ha comenzado y seguirá empeorando en las próximas décadas. La duda ahora es si estamos a tiempo de revertir esta decadencia e implementar las medidas necesarias para impulsar de nuevo el desarrollo económico.

Quizás Alemania sea uno de los casos que mejor ejemplifican todo esto. Lo cierto es que el país lleva una década estancado económicamente, sobre todo en términos de renta per cápita. Pero ¿cuáles son los motivos que explican esta deriva? Fundamentalmente, las políticas que se han llevado a cabo, que han ido en contra del crecimiento y la actividad económica y, por tanto, de la generación de riqueza. Esto, evidentemente, a quien más afecta es a los ciudadanos de a pie. Y no podemos olvidar que el letargo del país germano afecta también al resto de países europeos.

Ahora el Gobierno alemán parece haberse dado cuenta de que está obligado a implementar medidas encaminadas a frenar el declive económico que sufre el país. Así las cosas, el Ejecutivo germano acaba de presentar hace unos días un plan de 34 iniciativas que incluyen medidas en distintos ámbitos, como el fiscal, el laboral o el industrial. Concretamente, el plan incluye una rebaja fiscal de unos 10.000 millones de euros anuales, una reforma del sistema de pensiones, cambios en la contratación temporal, medidas para combatir el fraude en las prestaciones sociales y una reducción de las cargas burocráticas para ciudadanos y empresas.

Pero Alemania sólo es un caso concreto. En realidad, Europa en su conjunto también ha perdido peso económico en los últimos años, sobre todo en comparación con otros países o regiones. Y el poder político no puede obviar esta realidad.