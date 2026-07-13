El nido de jetas de las bajas laborales en España analizado a fondo

En la sección de economía de El Programa de Cuesta esta semana se ha puesto sobre la mesa el absentismo laboral y la polémica surgida tras las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo afirmando que el que casi 1.700.000 personas no acudan a trabajar todos los días es algo que España "no se puede permitir".

Durante la sección, Beatriz García ha presentado una serie de gráficos y datos para mostrar la situación de las bajas laborales en nuestro país. Uno de esos gráficos, proporcionado por la OCDE, sitúa a España en tercer lugar en cuanto a semanas de ausencia por enfermedad de los asalariados, superando la media con cinco semanas de ausencia anuales.

En este sentido, en un reciente acto, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, denunció que el coste por las bajas laborales se ha triplicado en los últimos 10 años hasta alcanzar los 33.000 millones de euros en 2025. De esa cuantía, las empresas asumen la mitad, y la Seguridad Social, la otra mitad.

1,7 millones de trabajadores de baja todo el año

La cifra de trabajadores que no acudieron ningún día a trabajar en el ejercicio 2025, ascendió a 1.789.369 personas, según los recientes datos de la patronal de mutuas Amat.

Las mutuas hacen este cálculo sumando todos los días de baja en un año y lo expresan en empleados equivalentes. Es decir, esa cifra no corresponde necesariamente a diferentes empleados, pero supone un indicador muy representativo del panorama actual.

El absentismo de los menores de 35 años disparado

En cuanto al absentismo de los trabajadores jóvenes por bajas por enfermedad los datos muestran que se se ha disparado, mientras que el de los trabajadores mayores ha caído.

En el tramo de edad de 16 a 35 años es donde la incidencia mensual de las bajas laborales por cada 1.000 trabajadores fue mayor en 2025, con 42,75 procesos de baja. Estos números suponen un incremento del 4,40% (1,80 procesos al mes más) respecto al ejercicio 2024 y del 162,43% (26,46 procesos al mes más) respecto al ejercicio 2018.



