Erling Haaland dispara las ventas de las gomas Kknekki tras pasar de cliente a dueño de parte de la compañía

El delantero de la selección de Noruega y del Manchester City, Erling Haaland, ha transformado su impacto estético en los terrenos de juego en un activo financiero de primer orden coincidiendo con las eliminatorias del Mundial 2026.

El delantero dio el salto en 2024 de simple usuario a accionista directo de Kknekki, la marca de elásticos para el cabello que utiliza habitualmente en entrenamientos y partidos oficiales. El futbolista adquirió una participación del 5% de la firma, propiedad del grupo noruego Bon Dep, consolidando una alianza mercantil que nació de un hábito cotidiano y espontáneo. Haaland comenzó a utilizar estas gomas hace años porque le ofrecían una mejor sujeción que otros productos del mercado. Con el tiempo, esa relación fue mucho más allá hasta convertir al futbolista de 25 años en socio de la compañía propietaria de la marca.

El salto de consumidor a inversor estratégico

La vinculación del punta noruego con este accesorio capilar comenzó por estricta elección personal para asegurar su peinado durante la alta competición. "Uso Kknekki y he invertido en la empresa porque creyó en el producto", ha manifestado el propio Erling Haaland para explicar una operación societaria fundamentada en la proyección comercial de su imagen. La marca, que fue fundada en Corea del Sur a finales de la década de los ochenta, vio modificado su rumbo cuando Bon Dep asumió los derechos de distribución en 2015 y pasó a tomar la propiedad exclusiva en 2024 tras un año de asociación. La entrada del futbolista se ejecutó después de que la compañía de origen noruego registrara una facturación superior a los 9 millones de dólares en el ejercicio 2023, detectando el jugador un potencial de crecimiento exponencial a escala global.

"Erling llevaba años utilizando la marca antes de que se planteara cualquier colaboración. Como le encantaba de verdad el producto, con el tiempo se fue forjando una relación natural que acabó dando lugar, primero, a una inversión en Bon Dep y, más tarde, a la colección de edición limitada", explicó Hedda Engelhardt, directora de marketing de Kknekki, en declaraciones a la agencia EFE.

Expansión asiática y crecimiento del 50%

El posicionamiento del delantero centro en el mercado de la moda y el deporte ha servido como la principal plataforma publicitaria de la corporación. La estrategia de expansión internacional fijada para 2025 se apoyó de forma directa en el tirón mediático de la figura del combinado nórdico, priorizando el desembarco en el mercado asiático donde se originó el concepto primigenio de la marca. Este despliegue comercial ha permitido incrementar el volumen de negocio de la empresa en un 50%, asentando la marca en zonas de fuerte arraigo futbolístico como Alemania, Suecia, Dinamarca, Países Bajos, Bélgica y Francia.

Un catálogo de 10 millones de elásticos al año

En la actualidad, la estructura comercial vinculada al jugador noruego distribuye aproximadamente 10 millones de elásticos para el pelo al año a través de una red de distribución que alcanza las 6.000 tiendas en todo el mundo. El catálogo operativo de la empresa ofrece más de 700 combinaciones de colores y se renueva mediante colecciones estacionales fijas. La línea específica que emplea el atacante en el campeonato del mundo, denominada Haaland Edition, consiste en un kit especial de ocho elásticos presentado en una caja de edición limitada que se comercializaba a un precio de 28,00 euros y que ya no recibirá reposición tras agotarse por completo.

Los tonos cromáticos de este lote están inspirados en las diferentes camisetas que el futbolista ha vestido a lo largo de su carrera profesional, combinados con dos variantes de colores neutros orientadas al uso diario. Cada elástico está confeccionado con más de 60 hilos para garantizar la elasticidad y resistencia en sesiones de alta intensidad, incorporando una cuenta personalizada con el nombre del jugador. El éxito de esta línea ha arrastrado las ventas del resto del catálogo de la marca, que incluye packs estándar de cuatro unidades a 14,00 euros y cajas de almacenamiento de entre 5,00 y 6,00 euros.