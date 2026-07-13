España suspende en la lucha contra la pobreza pese a gastar como Suecia

Una de las razones más importantes por las que se suele justificar la existencia de un Estado (y, en particular, de un Estado fuerte con alto gasto social) es que de esta manera se busca socorrer a las personas más necesitadas para que salgan de una situación de pobreza, algo que, al parecer, no se podría lograr sin la intervención cuasi divina del Estado. Por ello, siguiendo este razonamiento, se deben recaudar impuestos para transferir riqueza de los más ricos a los más pobres y poner fin así a la pobreza.

Sin embargo, una cosa es la teoría y otra la práctica. Aunque en la teoría se nos dice, en el caso de España, que las subidas de impuestos prácticamente sólo afectan a los ricos y que se suben los impuestos para mejorar la vida de las personas con rentas más bajas, la realidad es que no es así. Al margen de que los impuestos suben para todos, a esto hay que sumarle que España es uno de los países de la Unión Europea en los que la intervención del Estado es la que menos ayuda a reducir la pobreza.

España a la cola de Europa en lucha contra la pobreza

De acuerdo con un reciente informe de la European Anti Poverty Network (EAPN), en el que analiza el Estado de la pobreza en España y en el resto de la Unión Europea, podemos ver como nuestro país es de los menos eficaces a la hora de luchar contra esta pobreza.

Veamos el siguiente gráfico elaborado por el economista Juan Luis Jiménez sobre la base de los datos aportados por EAPN:

⚠️España se sitúa entre los países de la UE (el quinto peor) donde la intervención del Estado es la que menos ayuda a reducir la pobreza. Concretamente, las transferencias públicas logran reducir el 23,2% de la pobreza, 10 p.p. menos de lo que se logra en media en la UE. pic.twitter.com/NOWLaBeVQq — Juan Luis Jiménez (@JuanLuis_JG) June 15, 2026

Como podemos ver en el gráfico, nuestro país es el quinto por la cola donde la acción del Estado para tratar de reducir la pobreza es menos útil. En España las transferencias públicas sólo logran reducir un 23,2% de toda la pobreza del país, mientras que en la media de la Unión Europea alcanza el 33,2%. Este informe revela algo muy importante de la ineficacia de nuestro sistema, en comparación con otros, para minimizar la pobreza.

"Si se eliminasen todas las transferencias del Estado (menos las pensiones), la tasa de pobreza española (25,4%) sería similar a la de Suecia (25,3%) e inferior a las de Irlanda (26,8%) y de Francia (26,5%); sin embargo, las tasas de pobreza real irlandesa, sueca y francesa (13%, 15,6% y 16,3%, respectivamente) son notablemente inferiores a la española (19,5%). Esto quiere decir que la mayor parte de la reducción de la pobreza en España viene por el gasto en pensiones, siendo el resto de transferencias sociales poco efectivas.

Por tanto, los estados de bienestar de estos países tienen un impacto superior, ya que, partiendo de situaciones muy cercanas, logran reducir en mayor medida la pobreza: a más de la mitad en Irlanda (decrece un 51,5%; 13,8 puntos), un 38,5% en Francia (10,2 p.p.) y un 38,3% en Suecia (9,7 p.p.), mientras en España disminuye menos de una cuarta parte (un 23,2%; 5,9 p.p.)", dice el informe.

Irlanda mejor que España con menos gasto social

Esto último es muy importante ya que España tiene un gasto social como porcentaje del PIB prácticamente igual al de Suecia y muy superior al de Irlanda. En el siguiente gráfico de Our World in Data lo podemos ver:

Si observamos el gráfico, veremos que el gasto social como porcentaje del PIB de España en 2024 fue del 25,9%, el de Suecia del 26,1% y el de Irlanda del 14,4%. Pues bien, a pesar de que, si se eliminasen todas las transferencias del Estado (salvo las pensiones), la tasa de pobreza de España sería similar a la de Suecia, vemos que con un gasto social prácticamente idéntico Suecia consigue reducir la pobreza en un 38,3%, mientras que España solo logra reducirla en un 23,2%. Más meritorio aún es el caso de Irlanda, que con sólo un 14,4% de gasto social como porcentaje del PIB es capaz de reducir la pobreza potencial en un 51,5%, partiendo de una situación inicial más desfavorable que la española, como ya hemos visto.

Así pues, este informe nos muestra dos cosas: la primera es que el Estado español suspende a la hora de luchar contra la pobreza, y la segunda es que, con un gasto social mucho menor que el de España o Suecia (como es el caso de Irlanda), se puede luchar mucho mejor contra la pobreza.