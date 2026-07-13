El presidente de la Generalidad y líder de los socialistas catalanes, Salvador Illa, ha arremetido hoy contra los presidentes autonómicos del PP y contra el de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, por ser contrarios a la renovación del sistema de financiación autonómico a fin de que Cataluña disfrute de un concierto económico como el del País Vasco y Navarra.

Según la singular teoría de Salvador Illa, la propuesta de financiación pactada por el PSC con ERC para que Cataluña disponga de concierto económico (recaudación y gestión de todos los impuestos) implica que todas las comunidades ganen recursos y ninguna pierda, a pesar de que el modelo de socialistas y separatistas rompe la caja única.

La percepción de Illa es que la propuesta se critica porque procede de Cataluña. "Ya basta de desconfianza con Cataluña, ya basta. O sea, Cataluña no tiene que pedir permiso a nadie para liderar y no lo va a pedir. Si a mí alguien me dice que no le gusta este modelo y me pide que mire el que propone pues me lo tomaré en serio. Ya basta de desconfianza con Cataluña y de criticar las propuestas por su origen, no por su contenido. Los que hacen esto, fíjese que le digo, son malos españoles". Illa ha pronunciado estas palabras en un desayuno organizado por TVE y la agencia EFE en la capital de España.

El dirigente socialista más afín a Pedro Sánchez considera que el rechazo que genera el sistema de financiación es "por la incapacidad de presentar una propuesta, por la incapacidad de resolver un problema, por miedo a resolver un problema, por comodidad, por conformismo, por, oye, vengo a gobernar para ir tirando".

Pacto con Junqueras

Lo que no ha explicado Illa en el desayuno es que la "oferta" del Gobierno de un nuevo sistema de financiación viene dada por el pacto de investidura de Salvador Illa entre el PSC y ERC, partido que exigió las mismas condiciones financieras que el País Vasco para Cataluña, empezando por la recaudación y gestión de todos los impuestos que se pagan en la región, para hacer presidente a Illa.

El gobierno catalán está en estos momentos ampliando el personal de la Agencia Tributaria de Cataluña, organismo paralelo a la Agencia Tributaria nacional que según el último plazo dado por Oriol Junqueras, el líder de ERC, a Salvador Illa, debe estar funcionando a pleno rendimiento en un par de años.

Illa también ha hecho votos para que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la amnistía permita el regreso a España de Carles Puigdemont.