La enfermedad de Newcastle se dispara en España y ya van 1,3 millones de aves sacrificadas

Hace apenas tres semanas el sector avícola respiraba con cierta tranquilidad. Aunque la enfermedad de Newcastle había dado el salto desde la Comunidad Valenciana hasta Castilla y León, los expertos consideraban que aún estaba lejos de provocar una crisis comparable a la gripe aviar. Sin embargo, la situación ha empeorado con rapidez.

¿Qué es la enfermedad de Newcastle? La enfermedad de Newcastle es una infección vírica muy contagiosa que afecta principalmente a las aves de corral y que puede provocar desde síntomas leves —problemas respiratorios, decaimiento o bajadas en la puesta de huevos— hasta cuadros graves con alta mortalidad en las granjas no vacunadas. El virus se transmite con facilidad por el aire, el agua, los excrementos y a través de objetos o personas que entran en contacto con explotaciones infectadas, por lo que los brotes obligan a aplicar medidas drásticas como el sacrificio de animales y el cierre temporal de granjas, con un fuerte impacto económico para el sector. No supone un riesgo para la población. La vacunación y la bioseguridad son las principales herramientas para su control. Leer más

En menos de un mes, el número de aves sacrificadas en España se ha multiplicado por cuatro. Si a finales de junio rondaban las 323.000, ahora ya superan los 1,3 millones, mientras los focos siguen concentrándose en Valladolid y el impacto económico comienza a extenderse mucho más allá de las granjas.

Precisamente, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha notificado este lunes un nuevo foco en Castilla y León, pero fuera de la provincia de Valladolid. Este nuevo foco se ha localizado en el municipio de Peleagonzalo, en la comarca de Toro (Zamora).

La consecuencia ya no afecta únicamente a la producción. Una veintena de países ha suspendido la entrada de productos avícolas españoles, un golpe para las exportaciones que amenaza con dejar importantes pérdidas en uno de los sectores ganaderos más relevantes del país.

Los datos recopilados por Efeagro muestran que la enfermedad suma ya 24 focos confirmados desde su reaparición a finales de 2025. Los diez primeros se registraron en la provincia de Valencia, donde obligaron al sacrificio de unas 300.000 aves. El problema se ha desplazado ahora a Valladolid, donde en menos de un mes se han declarado 14 focos que afectan a más de un millón de animales, entre pollos de engorde, gallinas ponedoras y aves de recría.

Aunque el sector todavía no dispone de una estimación oficial de las pérdidas económicas, las primeras consecuencias comerciales ya son visibles.

Un golpe a las exportaciones

Más de veinte países terceros han bloqueado los certificados sanitarios que permiten importar productos avícolas españoles. Esto significa que, independientemente de que una explotación se encuentre a cientos de kilómetros de los focos, determinados productos no pueden entrar en mercados como Japón, México, Emiratos Árabes Unidos, Argelia, Perú, Uruguay, Argentina o Bolivia.

Las restricciones afectan a pollitos de un día, huevos para incubar, carne de ave e incluso aves ornamentales, palomas mensajeras o gallos de pelea.

Además, otra decena de países ha impuesto limitaciones adicionales que el Ministerio de Agricultura actualiza conforme evoluciona la situación.

¿Peligra el suministro?

Pese al empeoramiento del balance, el sector insiste en lanzar un mensaje de calma. Desde Avianza aseguran que el abastecimiento de carne de pollo está garantizado y, por el momento, tampoco existen señales de desabastecimiento en el mercado del huevo.

Sin embargo, la evolución empieza a recordar por momentos a la primera fase de la gripe aviar. La diferencia es que Newcastle continúa siendo una enfermedad mucho menos extendida y menos virulenta, aunque el fuerte incremento de focos en apenas unas semanas obliga a extremar la vigilancia.

De hecho, el principal temor ya no es el impacto actual, sino que la enfermedad siga extendiéndose a nuevas regiones productoras. Cada nuevo positivo implica inmovilizar la explotación, sacrificar las aves, establecer zonas de protección de tres kilómetros y vigilancia de diez, desinfectar completamente las instalaciones y mantenerlas durante un periodo de vacío sanitario antes de reanudar la actividad.

Por ese motivo, el Ministerio ha optado por imponer la vacunación obligatoria en las explotaciones situadas alrededor de los focos detectados, una medida que busca reducir la circulación del virus y evitar que el crecimiento de las últimas semanas termine convirtiéndose en una crisis de mayor dimensión.