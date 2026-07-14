Así es el proyecto con el que dos primas quieren recuperar la fábrica que fundaron sus abuelos hace más de medio siglo

Lo que durante décadas fue el corazón de una empresa familiar dedicada al revelado fotográfico permanece hoy muy lejos de la imagen que tuvo en su época de mayor actividad. Sin embargo, ese edificio ha dejado de ser un espacio abandonado para convertirse en un proyecto de recuperación impulsado por la tercera generación de la familia.

Las protagonistas son Inés y su prima Sofía, que han decidido rehabilitar poco a poco la antigua fábrica de sus abuelos en Burriana (Castellón). Lo hacen sin prisas, compatibilizando las obras con sus respectivos trabajos y documentando todo el proceso en redes sociales, donde miles de personas siguen la transformación estancia por estancia. "Nos hemos propuesto una locura: revivir la antigua fábrica familiar", comienzan en el vídeo con el que presentaron el proyecto.

Una empresa familiar con más de medio siglo

La historia de este edificio comienza hace más de 50 años, cuando los abuelos de Inés fundaron la empresa, Lafuente Impresión Digital, dedicada al revelado de fotografía. Con el paso del tiempo, el negocio evolucionó hacia la fabricación de álbumes fotográficos para adaptarse al cambio de la fotografía analógica a la digital.

Según explica Inés, la empresa llegó a ser muy conocida en Burriana. En el vídeo de presentación recuerda que el laboratorio fotográfico llegó a contar con "más de 100 trabajadores". Sin embargo, hace aproximadamente cinco años la actividad cesó y las instalaciones quedaron vacías. "La fábrica cierra, los que estaban aquí se van a otro sitio, entonces la fábrica como tal se queda abandonada", explica Inés a Libre Mercado.

Aunque se trate de una antigua fábrica, el edificio no está ubicado en un polígono industrial, sino que forma parte de una gran ampliación de una vivienda familiar. Conserva jardín, barbacoa y huerta, y continúa siendo el lugar donde la familia se reúne cada domingo.

"Estamos muy unidos a este sitio porque venimos bastante. Es un sitio agradable y la verdad es que ya desde hace cinco años o así el interior estaba fatal. Cada vez que entrábamos daba mucha nostalgia verlo todo tan decadente", cuenta la joven.

De un pequeño taller a instalarse en la antigua fábrica

La idea de recuperar el edificio surgió a raíz del proyecto empresarial de Inés. La joven comenzó a emprender con su marca de cerámica cuando tenía 17 años, mientras cursaba segundo de Bachillerato: "Empezó como un hobby, pero empecé a venderlo".

Durante los años siguientes compaginó su negocio con sus estudios universitarios hasta terminar la carrera el pasado año. Hasta entonces trabajaba desde una pequeña habitación de su casa, pero decidió trasladar su taller a una parte de la antigua fábrica familiar: "Se me ocurrió la idea de: '¿Por qué no me adecento una parte de la fábrica?'. Tengo espacio de sobra y un montón de comodidades".

Durante el verano acondicionó el espacio que hoy ocupa su taller y, desde octubre de 2025, trabaja allí de forma habitual. El cambio también ha supuesto recuperar el contacto cotidiano con sus abuelos, tal y como señala: "Es la vez que más veo a mis abuelitos porque ellos siempre están por aquí".

Un proyecto familiar

La presencia diaria de Inés en la fábrica hizo que el proyecto fuera creciendo poco a poco. Su prima también decidió instalar allí su despacho para teletrabajar y ambas comenzaron a imaginar nuevos usos para el edificio.

"No lo vamos a arreglar para que venga la gente, sino para nosotros, para poder amortizar este espacio porque tiene muchas oportunidades y mucho potencial", relata la joven.

La idea es transformar distintas zonas en función de las necesidades familiares: despachos, un almacén, un espacio de reuniones o incluso un gimnasio de uso privado. En el futuro tampoco descartan habilitar una sala donde Inés pueda impartir talleres de cerámica. "Queremos ir arreglándolo poco a poco para ver qué surge y darle vida a esto otra vez", cuenta Inés.

Una reforma documentada paso a paso

Con respecto a la grabación de las reformas en redes sociales, acostumbrada a compartir contenido sobre su marca de cerámica, Inés decidió grabar también esta nueva etapa. La respuesta del público les sorprendió desde el primer momento, ya que desde que subió los primeros vídeos "a la gente le encantó".

En los vídeos muestran cada avance de la rehabilitación. El primer espacio elegido ha sido la antigua cafetería de la fábrica, que quieren convertir en un nuevo punto de encuentro para la familia.

Las imágenes muestran cómo vacían taquillas, limpian años de suciedad acumulada, eliminan antiguos murales, pintan paredes, reutilizan mobiliario y construyen un "coffee corner" utilizando materiales ya existentes en el edificio.

Reutilizar antes que comprar

Uno de los principios que guía toda la reforma es aprovechar al máximo los materiales que ya estaban almacenados en la antigua fábrica. "Aquí dentro hay un montón de materiales a los que queremos dar una segunda vida", explican en el vídeo de presentación.

Y es que, esta filosofía está presente en prácticamente todos los trabajos que realizan. Con antiguas maderas utilizadas para fabricar marcos construyen estanterías y futuros lienzos. Un viejo mueble se convierte en la base de la encimera del rincón del café. Un antiguo cubo empleado en procesos químicos del laboratorio pasa a ser una papelera tras una limpieza y una mano de pintura. También recuperan telas almacenadas durante años para confeccionar cortinas.

Durante la entrevista, Inés explica que incluso planea fabricar lienzos reutilizando las telas gruesas y los marcos de madera que siguen encontrando en la nave: "Mi prima dice que quiere hacer bolsos con todas las telas que tenemos".

Uno de los proyectos más personales ha sido la creación de un mural de azulejos artesanales para el "coffee corner". Inés pintó cien azulejos a mano inspirándose en elementos que representan la historia familiar. El diseño incorpora la silueta de la fuente con forma de trébol que da nombre al apellido familiar y diferentes ilustraciones relacionadas con los recuerdos compartidos: la tarta de los cumpleaños, la barbacoa de las reuniones familiares, la naturaleza, las gallinas y los limones de la huerta, flores, cartas o una cámara de fotos.

Los azulejos pintados a mano.

La rehabilitación también está sirviendo para reencontrarse con parte de la historia familiar. Entre los objetos almacenados han aparecido fotografías antiguas del proceso de construcción de la fábrica y de los primeros años de la empresa. "Me he quedado un montón de horas viendo fotos de cómo se construyó esto o de fotos que no sabía que existían de mi familia cuando la empresa acababa de formarse", comenta Inés. "Vas encontrando reliquias", añade la joven.

Una aventura familiar

Aunque Inés y su prima sean quienes aparecen en la mayoría de los vídeos, insiste en que el proyecto involucra a toda la familia. Su tío participa en muchos de los trabajos de bricolaje, su abuela también colabora cuando puede y los distintos primos comienzan a imaginar cómo aprovechar los espacios que irán recuperando.

Su objetivo a largo plazo no es convertir la antigua fábrica en un negocio abierto al público, sino recuperar un edificio con un fuerte valor sentimental y volver a llenarlo de actividad: "Me lo imagino con mucha vida. Cada primo intentando llevar a cabo su proyecto aquí, avanzando... Que cada uno pueda hacer lo que le guste aquí".