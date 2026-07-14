El Gobierno de Pedro Sánchez ha basado buena parte de su política económica y social en la concesión de subsidios y el reparto de prestaciones, lo cual implica una carga adicional para las cuentas públicas. En este sentido, uno de los aspectos que más debate han generado es la posibilidad de que en muchas ocasiones prestaciones como el Ingreso Mínimo Vital (IMV) se concedan a personas que, en realidad, podrían trabajar y obtener ingresos por sus propios medios.

Sin embargo, no solo la política económica del PSOE vive de las prestaciones y los subsidios. Lo cierto es que las comunidades autónomas también gestionan sus propios subsidios. Este es el caso del País Vasco, donde el Gobierno autonómico vive un auténtico caos en un contexto en el que decenas de miles de perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) están ilocalizados. La RGI es compatible con el cobro del IMV.

Más de 40.000 personas sin localizar

Lanbide, el Servicio Público Vasco de Empleo, tiene abiertas actuaciones para localizar a 41.000 perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), según la información facilitada por el Servicio Vasco de Empleo en respuesta a una solicitud del Partido Popular. Estos beneficiarios están siendo requeridos mediante notificaciones publicadas en boletines oficiales al no haber podido contactar con ellos por las vías habituales.

Según ha explicado en una entrevista en Radio Euskadi el presidente del PP vasco, Javier de Andrés, la respuesta remitida por Lanbide refleja que 41.000 perceptores están siendo objeto de procedimientos de localización mediante publicaciones oficiales. El dirigente popular ha señalado que esa cifra equivale aproximadamente al 10% de los perceptores de la RGI y ha advertido de que entre esos expedientes podría haber personas que hayan cambiado de domicilio, residan fuera del País Vasco o incluso hayan fallecido.

En este sentido, el presidente del PP vasco, Javier de Andrés, ha reclamado que se suspenda el pago de la prestación a esos beneficiarios hasta verificar que continúan residiendo en el País Vasco y mantienen el derecho a percibir la ayuda. Al respecto, De Andrés ha defendido que mantener los pagos sin verificar previamente estas circunstancias puede favorecer situaciones de fraude en la gestión de fondos públicos.

Con todo, Javier de Andrés ha reiterado además que su partido discrepa del actual modelo de la RGI y considera que la normativa se aplica con "mucha laxitud". Así las cosas, el líder popular ha asegurado que el partido planteará formalmente la suspensión cautelar de los pagos correspondientes a estos expedientes mientras Lanbide completa el proceso de localización de sus titulares.