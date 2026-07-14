El coste del despilfarro: la Diputación de Badajoz gasta 46 millones al año en duplicidades

La Diputación Provincial de Badajoz podría liberar hasta 46,3 millones de euros anuales sin cerrar servicios ni reducir prestaciones públicas. Así lo concluye un informe elaborado por el Instituto para la Economía Eficiente (IPEF), que cifra en un 20,9% del presupuesto total el margen de ahorro derivado de la eliminación de duplicidades administrativas, la reducción de sobrecostes internos y la racionalización de organismos dependientes.

El estudio, titulado Mapa de Duplicidades y Propuesta de Reducción de Gasto Público de la Diputación Provincial de Badajoz, sostiene que buena parte del gasto provincial se concentra en áreas cuya competencia corresponde principalmente a la Junta de Extremadura, generando situaciones en las que distintas administraciones financian actuaciones similares con cargo al dinero de los contribuyentes.

Según el análisis, la principal bolsa de ahorro procede precisamente de estas duplicidades competenciales, que representarían 29,1 millones de euros anuales, equivalentes al 63% del ajuste total identificado. A ello se sumarían 12,4 millones vinculados a sobrecostes internos de funcionamiento y otros 4,8 millones obtenidos mediante la racionalización de organismos y entes dependientes.

El informe pone el foco en el fuerte crecimiento experimentado por determinadas partidas presupuestarias en los últimos ejercicios. Entre los ejemplos más llamativos destacan los programas de fomento del empleo, cuyo presupuesto se ha incrementado un 377% en apenas un año, las actuaciones relacionadas con I+D+i, que crecen un 325%, o las inversiones en infraestructuras, que aumentan un 109%. También registran importantes incrementos las áreas de comercio y turismo (+66%) y cultura (+49%).

Los autores consideran que estas cifras reflejan una expansión progresiva del gasto provincial en materias concurrentes con otras administraciones, especialmente con la autonómica, lo que dificulta determinar con claridad qué nivel de gobierno es responsable de cada actuación y multiplica los costes de gestión.

Uno de los aspectos más destacados del estudio es que no plantea utilizar el ahorro para aumentar el gasto en otras partidas, sino para devolverlo íntegramente a ciudadanos y empresas mediante una rebaja fiscal. En concreto, propone eliminar completamente el recargo provincial sobre el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y crear un Fondo Provincial de Reducción Fiscal Municipal dotado con más de 42 millones de euros para financiar rebajas del IBI, el Impuesto de Circulación, la Plusvalía Municipal y otras tasas locales.

De aplicarse esta propuesta, la devolución media alcanzaría los 82 euros por habitante y año. El impacto sería especialmente relevante en los municipios rurales de menor tamaño, donde algunas figuras tributarias podrían experimentar reducciones superiores al 40%.

El IPEF subraya además que las estimaciones se han realizado con criterios conservadores, excluyendo determinadas competencias obligatorias y limitando algunos ajustes para evitar cualquier posible sobreestimación del ahorro. El objetivo, según la entidad, no es reducir servicios públicos, sino mejorar la eficiencia administrativa.

La propuesta contempla una implantación gradual entre 2027 y 2029 para garantizar su encaje jurídico y administrativo. Sus autores sostienen asimismo que la metodología utilizada podría replicarse en otras diputaciones provinciales españolas, donde podrían existir problemas similares de solapamiento competencial y gasto redundante.