El principal productor de diamantes del mundo interrumpe la producción de la mayor mina de Sudáfrica

De Beers, el principal productor de diamantes del mundo, ha anunciado la paralización durante dos años de su mina Venetia, la principal mina que poseen en Sudáfrica y que supone el 10 por ciento de la producción de la compañía.

Según anunció este lunes en un comunicado, las circunstancias del sector, con una producción de diamantes en bruto en declive, precios hundidos y una baja demanda, les han llevado a tomar la decisión de parar la mina durante dos años para "reducir costes". La suspensión de los trabajos implicará también un reajuste "en el calendario" del proyecto subterráneo, que busca mejorar la "capacidad y eficiencia de la mina".

La empresa sostiene que aunque el momento actual es complicado para el sector, se atisban "indicios de mejora en la demanda" y confían en que las circunstancias mejoren a largo plazo. El sector lidia con la creciente competencia de los diamantes sintéticos.

La compañía recuerda que a principios de año también se suspendió un proyecto de ampliación de la mina de Gahcho Kué, en Canadá. Según el director ejecutivo, Al Cook, "nuestro compromiso es centrarnos en el valor, mejorar la resiliencia y posicionar a De Beers para competir con fuerza a medida que se recuperan las condiciones del sector".

La empresa destaca que es la principal mina del país, donde aporta el 40 por ciento de la producción de diamantes. En 2025, la producción alcanzó los 2,2 millones de quilates.

De Beers, que acuñó el conocido eslogan "un diamante es para siempre", pertenece a Anglo American, que proyecta su venta desde hace meses. La decisión de la compañía sobre la mina sudafricana entronca con otras suspensiones de producción en minas de todo el mundo para reajustar la oferta en un contexto de baja demanda.