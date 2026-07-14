Ganuza defiende su independencia política mientras el Gobierno consuma su colonización de la CNMC

La Comisión de Economía del Congreso ha dado este martes el visto bueno a la candidatura de Juan José Ganuza Fernández para presidir la CNMC, en una sesión marcada por las críticas del PP y Vox a los nombramientos propuestos por el Gobierno. Durante su comparecencia, el economista ha defendido su independencia y ha asegurado que sus decisiones estarán guiadas exclusivamente por el rigor técnico y el servicio público.

Ganuza niega su dependencia política

Ante las dudas planteadas por los grupos Popular y Vox sobre la independencia de los candidatos, Ganuza ha defendido que no milita en ningún partido político y que no mantiene conflictos de interés con ninguna empresa. De hecho, el futuro presidente de la CNMC ha asegurado que, si finalmente es nombrado, ejercerá el cargo con plena independencia y adoptará sus decisiones "basándose exclusivamente en el rigor técnico" y en su "vocación de servicio público".

En ese sentido, Ganuza ha recordado que en su trayectoria de cerca de 30 años como académico ha respaldado y criticado decisiones de distintos gobiernos en función de criterios técnicos. "Ese mismo compromiso será el que mantenga al frente de la CNMC", ha aseverado. Del mismo modo, ha calificado de "verdadero honor y enorme responsabilidad" su designación como candidato a presidir la CNMC, organismo al que ha definido como una institución "madura" y con un "capital humano extraordinario".

Precisamente, ha asegurado que su objetivo será potenciar el trabajo de los servicios técnicos. Por otra parte, Ganuza también ha defendido que su intención al frente de la CNMC es aportar su experiencia como especialista en política de competencia para "dar un salto de calidad" a las resoluciones del organismo mediante el uso de las mejores herramientas metodológicas.

El Congreso avala los nombramientos

La Comisión de Economía ha aprobado la idoneidad de Ganuza y de los tres candidatos a consejeros —Joan Capdevila, Carmen Balsa y Marina Echebarría— con los votos favorables de PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV y BNG, frente al rechazo de PP y Vox. Ambos grupos han presentado una propuesta de veto al considerar que los candidatos carecen de la independencia necesaria. Sin embargo, estos vetos han sido rechazados por la mayoría de la Comisión.

Así las cosas, tras superar este trámite parlamentario, el Gobierno deberá aprobar formalmente los nombramientos en Consejo de Ministros mediante un real decreto, que posteriormente se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Una vez completado ese proceso y celebrado el acto de toma de posesión, Juan José Ganuza sustituirá a Cani Fernández al frente de la CNMC.