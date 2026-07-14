La izquierda "secuestra" las leyes antiokupación en el Congreso

La okupación ilegal se ha convertido en uno de los problemas que más preocupan a miles de propietarios españoles, pero las principales iniciativas legislativas destinadas a agilizar los desalojos continúan atrapadas en el Congreso de los Diputados. Mientras el fenómeno sigue generando inseguridad jurídica, costes económicos y conflictos vecinales, dos proposiciones de ley impulsadas para acelerar la recuperación de viviendas acumulan ya más de un centenar de prórrogas parlamentarias que impiden su tramitación efectiva.

La Plataforma de Afectados por la Okupación e Inquiokupación (PAO) denuncia que ambas iniciativas sufren un auténtico "secuestro parlamentario" mediante la ampliación sistemática de los plazos de presentación de enmiendas. Según sus cálculos, las dos normas suman ya 139 prórrogas consecutivas, una práctica que mantiene congelado su debate desde hace meses e incluso años.

El caso más llamativo es el de la Proposición de Ley Orgánica contra la ocupación ilegal y la protección de la seguridad de las personas y cosas en las comunidades de propietarios, promovida por el Partido Popular y aprobada por el Senado en febrero de 2024. Desde que llegó al Congreso en marzo de ese mismo año, la iniciativa acumula 91 prórrogas consecutivas y lleva cerca de treinta meses sin avanzar en su tramitación.

La norma plantea medidas contundentes para combatir la okupación ilegal. Entre otras cuestiones, permitiría desalojos en 24 horas, impediría el empadronamiento de los ocupantes ilegales e incrementaría las penas previstas para los delitos de usurpación. También reforzaría la persecución penal de quienes promueven o facilitan este tipo de ocupaciones.

A esta iniciativa se suma otra propuesta impulsada por Junts y admitida a trámite por el Congreso en marzo de 2025. Aunque contó con el respaldo tanto del PSOE como del PP para iniciar su recorrido parlamentario, también permanece bloqueada. Según la PAO, acumula ya 48 prórrogas y más de dieciséis meses de paralización. El texto contempla desalojos en un plazo máximo de 48 horas y reformas procesales destinadas a agilizar la actuación judicial frente a la ocupación ilegal de inmuebles.

Utilización reiterada de las prórrogas

Los afectados sostienen que esta utilización reiterada de las prórrogas semanales desnaturaliza el procedimiento legislativo y vulnera el derecho de representación política recogido en la Constitución. De hecho, la plataforma se ha unido recientemente al Frente Cívico por la Calidad Democrática, una alianza de organizaciones que denuncia el uso sistemático de mecanismos procedimentales para impedir la discusión y votación de determinadas iniciativas legislativas.

El bloqueo parlamentario adquiere especial relevancia porque el problema de la okupación continúa siendo significativo en determinadas zonas del país. Según los últimos datos del Ministerio del Interior, las denuncias por usurpación y allanamiento de morada superan habitualmente las 15.000 al año, mientras que Cataluña concentra una parte muy importante de los casos registrados en España. La inseguridad jurídica derivada de estos procesos afecta tanto a propietarios particulares como a pequeños ahorradores que han invertido en vivienda.

El impacto económico tampoco es menor. Diversos estudios del sector inmobiliario estiman que miles de viviendas permanecen fuera del mercado por el temor de los propietarios a sufrir impagos o procesos de ocupación. Este fenómeno contribuye a reducir la oferta disponible de alquiler, especialmente en las áreas urbanas con mayor tensión residencial. A ello se suman los costes judiciales, los gastos de mantenimiento, los daños ocasionados en los inmuebles y las pérdidas asociadas a meses o incluso años sin poder recuperar la posesión efectiva de la vivienda.

La propia plataforma recuerda además que el problema no se limita a la okupación tradicional, sino que incluye el creciente fenómeno de la inquiokupación, es decir, aquellos casos en los que un inquilino deja de pagar la renta pero continúa ocupando el inmueble durante largos periodos mientras se resuelve el procedimiento judicial. Para muchos pequeños propietarios, esta situación supone la pérdida práctica de una fuente de ingresos esencial.

Mientras tanto, las dos principales reformas legislativas destinadas a acelerar los desalojos continúan atrapadas en el Congreso. La PAO reclama que se ponga fin a las prórrogas automáticas y que ambas iniciativas sean debatidas y votadas cuanto antes, permitiendo que los representantes elegidos por los ciudadanos se pronuncien sobre unas medidas que afectan de forma directa al derecho de propiedad y a la seguridad jurídica de millones de españoles.