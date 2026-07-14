El Estado que garantiza y el Estado que gestiona

Hay una confusión que lleva décadas contaminando el debate sobre el Estado del bienestar en España, y que el programa económico que hemos presentado esta semana en Atenea trata de despejar: la diferencia entre garantizar un derecho y proveerlo directamente.

Son cosas distintas, y tratarlas como sinónimos ha costado caro. Cuando alguien defiende una reducción del perímetro del Estado en sanidad o en educación, la respuesta automática —pavloviana, casi— es acusarle de querer desmantelar la cobertura universal. Pero eso solo tiene sentido si se asume que garantizar un derecho exige que el Estado sea, además, el único que lo produce. Esa premisa no está en ningún sitio de la Constitución, y tampoco en la lógica económica más elemental.

El Estado garante es el que asegura que un derecho existe, que está financiado y que llega a quien lo necesita, con independencia de su renta. El Estado provisor es el que, además, decide ser él mismo quien construye el hospital, contrata al médico y gestiona la lista de espera. España ha colapsado sistemáticamente ambas funciones en una sola, como si separar quién paga de quién produce fuera una herejía en vez de una cuestión técnica de diseño institucional.

El caso español más citado —y menos explotado políticamente— es el propio mutualismo administrativo: Muface, Isfas, Mugeju. Llevan décadas funcionando con financiación pública y elección real del asegurado entre sanidad pública y privada, sin que a nadie se le haya ocurrido calificarlo de amenaza al Estado del bienestar. Es, sencillamente, la prueba de que se puede garantizar sin monopolizar. Y es un experimento que ya está corriendo, con datos, dentro de las fronteras de la propia Administración española.

La traducción práctica de este principio para el lector que no vive de esto es sencilla: la pregunta relevante no es ¿cuánto gasta el Estado en sanidad?, sino ¿el ciudadano tiene margen de elección dentro de ese gasto o el Estado decide por él en qué proveedor se gasta su cobertura? La primera pregunta mide tamaño. La segunda mide libertad efectiva. Se puede tener un Estado que gasta mucho y decide todo, o un Estado que gasta lo mismo y deja decidir. La diferencia no es de coste fiscal, sino de arquitectura.

Esta distinción importa especialmente ahora porque España afronta una década —2026 a 2035— en la que la factura del envejecimiento, la vuelta a las reglas fiscales europeas y una deuda pública por encima del 100% del PIB dejan muy poco margen para seguir financiando ineficiencia de provisión con más gasto.

No es una cuestión ideológica de fondo, es aritmética: si el sistema de reparto pensionario y el gasto sanitario y educativo van a absorber una proporción creciente del presupuesto por pura demografía, la única variable que queda para ganar margen sin recortar cobertura es la eficiencia con la que ese gasto se ejecuta. Y ahí la competencia regulada entre proveedores —manteniendo la financiación pública y la cobertura universal— rinde más que el monopolio administrativo.

Conviene ser honesto sobre los límites del argumento. Separar garantía de provisión no es gratis ni automático: exige regulación seria, información comparable para el usuario y supervisión técnica de calidad, no solo de precio. Un mercado de proveedores mal regulado puede degenerar en selección de riesgos o en descreme de los pacientes más rentables, y eso convertiría la reforma en su contrario. El propio programa lo dice sin rodeos: la distinción garante-provisor no sustituye a la regulación, la exige con más rigor, no con menos.

Tampoco es una fórmula nueva. La distinción entre financiación pública y provisión plural tiene largo recorrido en la literatura de economía pública europea, y no ha sido nunca patrimonio de una sola familia política. La han aplicado gobiernos socialdemócratas nórdicos en educación con sistemas de cheque escolar, y gobiernos conservadores en sanidad con conciertos y mutualismo. Lo que cambia de un país a otro no es el principio, sino la disciplina regulatoria con la que se aplica.

Por eso creo que este debate merece salir del corsé habitual en el que se plantea en España, donde cualquier propuesta de provisión plural se lee automáticamente como preludio de privatización salvaje. No lo es, y confundirlo deliberadamente con eso —algo que ha sido rentable electoralmente durante años— tiene un coste real: cada vez que se bloquea una reforma de provisión alegando defensa de lo público, lo que en realidad se protege no es el derecho del ciudadano, sino el statu quo de quien gestiona el monopolio. Ahí es donde el debate necesita menos consigna y más ingeniería institucional.