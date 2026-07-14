Un experto desmonta al Gobierno sobre los impuestos: "No faltan recursos, hay que gastarlos bien"

Hace tiempo que España se ha convertido en un auténtico desastre a nivel económico. Con la actividad económica anestesiada, los precios disparados y los salarios estancados, nuestro país sigue cayendo en los principales indicadores económicos. Y esto, tenemos que recordarlo una vez más, a quien más afecta es a los españoles de a pie.

El Gobierno no va a venir a salvarnos. De hecho, lo que está haciendo el Ejecutivo con su política económica es, en realidad, agravar aún más los problemas que ya tiene nuestra economía e impedir que el país pueda iniciar una senda de verdadero crecimiento, basado en la atracción de inversiones, el ahorro y la producción. Y no sólo es por la tremenda burocracia y los obstáculos normativos que existen —que también, y no podemos obviarlos— sino también por una excesiva carga fiscal.

Precisamente, el Instituto de Estudios Económicos acaba de publicar un informe, elaborado por la Tax Foundation, en el que se analiza la evolución de la competitividad fiscal de los países de la OCDE. Concretamente, los resultados de este Índice de Competitividad muestran que España ocupa el puesto 34 entre los 38 países de la OCDE, con una puntuación de 57,9 puntos sobre 100, situándose en la parte baja de la clasificación y 11,5 puntos porcentuales por debajo de la media de la Unión Europea y 12,2 puntos por debajo de la media de la OCDE. Además, nuestro país ha perdido cinco posiciones desde 2018, lo que refleja un deterioro continuado de su competitividad fiscal relativa.

Así las cosas, a partir de este Índice, el IEE sitúa a España con una presión un 17% superior a la media de los países de la Unión Europea y un 18% por encima de la OCDE. De hecho, la presión fiscal en España, en términos de recaudación, ha aumentado entre 2018 y 2024 en 2,3 puntos del PIB, mientras que la media europea descendió en 0,6 puntos. Por tanto, España presenta un esfuerzo fiscal un 14,1% superior al promedio de la Unión Europea. Este resultado empeora si analizamos el esfuerzo fiscal directo, donde España soporta un esfuerzo 16,5% superior a la media de la Unión Europea.