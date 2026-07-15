La curiosa conversación entre IShowSpeed, Ana Botín y Juan Roig: Mercadona "es como el Walmart de España"

En un día que todos recordaremos por la victoria de España ante Francia y su pase a la final de la Copa del Mundo, uno de los momentos más surrealistas de la noche lo protagonizó el streamer y youtuber, IShowSpeed, junto a dos empresarios españoles.

La presidenta del Banco Santander, Ana Botín, y el presidente de Mercadona, Juan Roig, se convirtieron por unos minutos en los fans del jovencísimo creador de contenido estadounidense y no desaprovecharon la ocasión para promocionar sus negocios, casi "sin querer" ante más de 57 millones de personas.

En las gradas del estadio donde se disputó el partido se fotografían, saludan y tienen una rápida, y ahora viral, conversación.

"El Walmart de España" con Juan Roig

La conversación comenzó presentando al gran gigante de la distribución española. Con un patrimonio que asciende a más de 7.000 millones de euros, Juan Roig fue el primero en ser introducido ante el asombro de Speed. "Es un empresario muy famoso en España, en Europa", explicaban a su alrededor.

Para explicárselo en términos americanos, no dudaron en usar analogías: "Es como el Walmart de España... y yo soy como el JP Morgan de Europa", comentó Botín durante la conversación.

"Las dos personas más importantes de Europa", llegó a asegurar la presidenta del Santander al presentarse.

Incluso el propio Speed se quedó asombrado por el despliegue de la situación y poder económico que tenía delante, aunque el entorno no dudó en recordarle entre risas su propio estatus al streamer: "Sí, pero tú tienes más seguidores".

Ana Botín y Juan Roig se vuelven "fans" del 'streamer' IShowSpeed en el mundial: "Es como el Walmart de España y yo soy como el JP Morgan de Europa" pic.twitter.com/Y0GbSWIqNX — Libertad Digital (@libertaddigital) July 15, 2026

El "JP Morgan de Europa" con Ana Botín

Botín no dudó en sacar a relucir su faceta de comercial para intentar captar al streamer: "Tienes que abrir una cuenta en OpenBank", le soltó sin rodeos ofreciéndole un jugoso "4% de interés por tus ahorros". "¿Ah, de verdad?", se sorprendía el youtuber. La presidenta del Banco Santander aprovechó la oportunidad para decirle todas las ventajas: "online".

Ante la confusión de Speed, que se preocupaba por su historial crediticio, la banquera sentenció entre risas: "Tú no necesitas nada. Soy tan buena como JP Morgan". El streamer se quedó sorprendido por el momento mostrando gran interés por la conversación.

El golpe de marketing gratis más grande de su historia

Lo que muchos no terminan de dimensionar es el absoluto golpe maestro de publicidad que acaba de ocurrir frente a nuestros ojos en el directo del streamer en su canal de Youtube.

Sin contratos millonarios de por medio, sin agencias creativas y sin pagarle un solo centavo a IShowSpeed, Mercadona y OpenBank (Banco Santander) acaban de conseguir la campaña publicitaria global más masiva y orgánica de su historia.

Lo que nadie entiende es que acaban de hacer el comercial mundial más grande de su historia, gratis por hablar en vivo de sus productos ante millones de personas y no le pagaron ni un centavo a speed. — Lalo (@EdBluemx) July 14, 2026

Ha intentado encasquetarle un plan de pensiones al putísimo speed me quedo pálido — MELENAS TERROR DE LOS MENAS (@AmableMatamoros) July 14, 2026

Pues a mí me parece muy bien. Por mucho patrimonio que tenga, demuestra que aún tiene más ambición e intenta vender su producto a un posible buen cliente. — Agonzález (@CojonDeOro2) July 14, 2026

Este clip es mejor marketing que cualquiera que se ve en las pausa de hidratación — Charilord (@Charilord10) July 14, 2026

Han logrado que se hable en vivo de sus marcas y servicios ante millones de jóvenes de todo el mundo —un público esquivo que jamás consumiría un anuncio tradicional— con una naturalidad que el dinero simplemente no puede comprar.

Mientras las grandes corporaciones invierten fortunas en campañas de posicionamiento, Botín y Roig se colaron en las pantallas de la Generación Z de forma totalmente gratuita, demostrando que la mejor promoción del siglo XXI no se planifica.