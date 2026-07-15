Corredor no se moja sobre Almaraz ni sobre el informe decisivo de Red Eléctrica

La presidenta de Red Eléctrica (Redeia) ha participado este miércoles en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum en el que ha vuelto a defender la gestión del operador del apagón y de la electrificación que viene. Tras negar aspectos como los cuellos de botella para acceder a la red ("Nosotros no tenemos a nadie esperando") y resaltar su gestión del 28 de abril, Beatriz Corredor ha sido preguntada por un asunto clave para el futuro energético de España y también para la estabilidad de la red eléctrica: el cierre de Almaraz.

Un día antes de que el Consejo de Seguridad Nuclear se pronuncie sobre la solicitud de prórroga de tres años que hicieron las propietarias (un trámite que se da por hecho que será positivo y tras el cual tendrá que ser el Gobierno quien decida o no si permite la continuidad), Corredor ha sido preguntada por otro aspecto no tan conocido: el informe que tendrá que emitir Red Eléctrica sobre si el cierre es viable para la estabilidad de la red y que viene establecido por la ley 24/2013, en el que se señala que el operador tendrá que decir, ante el "cierre definitivo de instalaciones de generación", si este resulta "posible sin poner en riesgo la seguridad de suministro".

Corredor no ha querido dar su opinión sobre si España debe o no cerrar las centrales nucleares, algo sobre lo que incluso se ha manifestado en contra Bruselas, limitándose a apuntar que "el mix energético está definido en el PNIEC", en el que están recogidas "una serie de medidas" que incluyen el cierre de nucleares, en alusión al documento que todos los países miembros envían a Bruselas con su planificación energética hasta 2030 y que en el caso de España incluye los cierres de Almaraz y Cofrentes.

"Lo que necesita el operador", ha dicho Corredor, es conocer "la tecnología disponible en cada momento en la red". "Desde el punto de vista tecnológico, el operador es neutral", ha dicho la presidenta de Red Eléctrica, precisando que "a día de hoy no nos han pedido el informe técnico sobre la influencia que puede tener el cierre del primer grupo de Almaraz".

El operador, ha incidido, "no se ha manifestado" aún "pero el dictamen sería exclusivamente técnico". Muchas voces han advertido en medio de este proceso que Almaraz, cuyas dos unidades aportan el siete por ciento de la energía eléctrica en nuestro país, es también una infraestructura crítica para el sistema y en concreto para la estabilidad del suroeste español, precisamente el punto donde se originó el apagón de abril.