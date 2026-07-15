De los Presupuestos a la financiación autonómica: así trata de distraer Sánchez a la opinión pública

El Gobierno de Sánchez no ha sido capaz de sacar adelante Presupuestos en la actual legislatura. Actualmente, en julio de 2026, seguimos teniendo en vigor los del año 2023 —que fueron elaborados en 2022—. En los últimos tres años, Sánchez se ha visto obligado a tener que prorrogar los Presupuestos por una sencilla razón: porque, pese a todo, su Gobierno es un Ejecutivo extremadamente débil e incapaz de conseguir todos los apoyos que necesita para aprobar unas nuevas cuentas públicas.

Pero lo más grave quizás sea que, a esto, se le suma la falta de todo tipo de decencia y respeto institucional de un Ejecutivo y un presidente que está dispuesto a mantenerse en Moncloa como haga falta. Incluso saltándose la ley y la Constitución.

Porque, sí, es completamente legal gobernar en España con unos Presupuestos prorrogados. Cuestión distinta es que consideremos que un Gobierno incapaz de aprobar unas cuentas públicas esté legitimado para seguir en el poder. Pero la Constitución establece en su artículo 134.4 que "si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos".

Ahora bien, cuando decimos que Sánchez gobierna al margen de la legalidad no es por no haber aprobado nuevos Presupuestos, sino porque se ha saltado a la torera la obligación que tiene el Ejecutivo de presentar cada año un proyecto de cuentas públicas y someterlo a aprobación. La Constitución establece también, en el artículo 134.3, que "el Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior". Y esto debe ocurrir cada año, porque en el artículo 134.2 de la CE establece que "los Presupuestos Generales del Estado tendrán carácter anual".