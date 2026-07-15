Escándalo en la Agencia Tributaria por las alarmas que no saltaron con el amigo de Zapatero cuando sería "el diablo"

La polémica en torno a la instrumentalización de la Agencia Tributaria por parte de los socialistas sigue creciendo. Esta semana, la exdirectora de la AEAT, Soledad Fernández, tuvo que comparecer en el Senado debido al Caso Sepi, y algunas de sus declaraciones han generado un importante revuelo.

Cabe recordar que, pocos días antes de esta comparecencia salía a la luz que Soledad Fernández había pedido abandonar el cargo que ostentaba desde el año 2022. Asediados por los escándalos que rodean al organismo, desde el Gobierno intentaban quitarle hierro a la marcha de la jefa de la AEAT y de dos de sus altos cargos.

"En la Agencia Tributaria no se ha producido ninguna dimisión ni existe ninguna crisis" decían. Según la versión oficial, Marisol -como la llaman los que la conocen bien- "pidió hace ya meses un relevo y se consensuó posponer cualquier cambio a la finalización de la actual campaña de renta, que acabó ayer" aseguraron entonces.

Asediada por las polémicas

Sin embargo, aunque desde el Ejecutivo de Sánchez y desde la AEAT (dependiente del Ministerio de Hacienda) sostienen que no se trata de una dimisión derivada de ningún conflicto interno, la salida de Fernández se produce en un momento marcado por numerosas polémicas que han deteriorado todavía más la imagen de este organismo.

La entrega de la Agencia Tributaria a Cataluña, el trato del fisco al hermano de Pedro Sánchez por tributar en Portugal, las reticencias a personarse en la causa de las joyas de Zapatero o el inusual poco olfato de la AEAT en los casos de corrupción que rodean a la Sepi son algunas de ellas. En este último punto han resultado llamativas las explicaciones que dio Soledad Fernández en el Senado.

"Un lamentable error"

La exdirectora de la Agencia Tributaria calificó el pasado lunes de "lamentable error" que su organismo no se hubiera percatado de que Julio Martínez (el amigo y hombre de negocios de Zapatero) no hubiera presentado la declaración de la renta durante cuatro años.

A pesar de figurar como administrador de 39 sociedades y de recibir un sueldo de 50.218,51 euros anuales de la empresa ASP Renta, según el informe de la ONIF (Oficina Nacional de Investigación del Fraude) al que hizo alusión el senador del PP, Salvador Foronda, la situación de Martínez no hizo saltar las alarmas del fisco. ASP Renta le hacía la retención a Martínez a través del modelo 190, pero de 2020 a 2023, no presentó declaración alguna.

Además, el amigo de Zapatero "pagaba el inmueble de la calle Diego de León 35, con lo cual el propietario lo declaraba en el modelo 180 y las cuentas (el inquilino Martínez) las tenía a cero. ¿Esto no les da a ustedes para iniciar un procedimiento?" preguntó Foronda a la exjefa de la AEAT.

"No lo entiendo, no lo comprendo"

Fernández reconoció la mayor. "Si lo hubiéramos visto, indudablemente, habría que haberlo iniciado en ese momento. No entiendo que no hayan saltado esos datos en nuestros mecanismos. No lo comprendo". La alta funcionaria siguió admitiendo que "no me lo puedo creer. Si ha ocurrido, es un lamentable error. Es un error y lo lamento profundamente".

Este episodio ha espantado a fiscalistas e inspectores de Hacienda. El socio de Gibernau Asesores, Esaú Alarcón, señala a Libre Mercado que "es muy sospechoso" que Hacienda no se fijara en Julio Martínez en su día.

"Cuando Hacienda te considera un no declarante, como es este caso, eres el diablo para ellos. Llegados a ese punto, eres culpable para Hacienda, luego ya tienes tú que demostrar tu inocencia. Teniendo en cuenta que Martínez recibía un salario, que ejercía de testaferro y que pagaba un alquiler, tenían información suficiente para cruzar datos. No entiendo que no haya saltado cuando ahora la mayoría de las inspecciones de Hacienda vienen de cruzar datos" apunta el experto.

Además, "ahora, Hacienda está promoviendo las regularizaciones voluntarias y previas a la sanción. Y lo hacen muy rápido para que el contribuyente pague. Que se les haya pasado es muy difícil de explicar" añade.

En la misma línea va la Asociación Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), que asegura que el de Martínez era un perfil con "indicadores objetivos de riesgo", por lo que reclaman "una revisión urgente de los procedimientos internos de control".

Los inspectores consideran "imprescindible analizar qué ha fallado en los sistemas automatizados de selección de expedientes, precisamente diseñados para detectar contribuyentes con un mayor riesgo fiscal y someterlos a comprobación".

En este sentido, los inspectores recuerdan que "los mecanismos de análisis de riesgos constituyen una de las principales herramientas de la Agencia Tributaria para decidir qué declaraciones deben revisarse. Por ello, consideran especialmente preocupante que un contribuyente con señales objetivas de riesgo permaneciera durante años fuera del radar de la Administración".

"Si estas alarmas no han saltado, resulta necesario analizar qué ha fallado, corregirlo y reforzar los controles internos para garantizar que situaciones similares no vuelvan a producirse", advierte

La organización advierte además de que este tipo de situaciones trasciende el plano técnico y afecta directamente a la credibilidad de la Administración tributaria. En su opinión, que un contribuyente con indicadores objetivos de riesgo quede fuera de los controles durante varios ejercicios "merma la conciencia fiscal de los ciudadanos y alimenta las dudas sobre si todos los contribuyentes reciben el mismo trato por parte de Hacienda".