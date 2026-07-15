España se hunde en el ranking de competitividad fiscal de la OCDE: tenemos el quinto peor sistema tributario

España continúa perdiendo terreno en la carrera internacional por atraer inversión, talento y actividad económica. La nueva edición del Índice de Competitividad Fiscal Internacional elaborado por la Tax Foundation y presentado en España por el Instituto de Estudios Económicos (IEE) sitúa a nuestro país en el puesto 34 de los 38 miembros de la OCDE, consolidándolo como una de las economías con peor diseño tributario del mundo desarrollado.

El deterioro no es coyuntural. Desde 2018, España ha retrocedido cinco posiciones en la clasificación y se encuentra ya 11,5 puntos por debajo de la media de la Unión Europea. Mientras países como Estonia, Letonia, Suiza, Luxemburgo o Nueva Zelanda lideran el ranking gracias a sistemas tributarios más simples, neutrales y favorables a la inversión, España sigue profundizando en la dirección contraria, con una mayor complejidad normativa y una creciente carga fiscal sobre empresas y contribuyentes.

Uno de los aspectos más preocupantes del informe es el relativo a la presión fiscal normativa. Según los cálculos del IEE, el diseño del sistema tributario español implica una carga un 17% superior a la media de la Unión Europea y un 18% más elevada que la registrada por el conjunto de la OCDE. Todo ello se produce después de que la presión fiscal efectiva aumentase en España 2,3 puntos del PIB entre 2018 y 2024, mientras que en el conjunto europeo descendió 0,6 puntos.

La situación resulta todavía más gravosa cuando se analiza el esfuerzo fiscal real soportado por los ciudadanos. El estudio concluye que los contribuyentes españoles afrontan una carga tributaria un 14,1% superior a la media europea en relación con su capacidad económica. En el caso de los impuestos directos, fundamentalmente IRPF e Impuesto sobre Sociedades, la diferencia alcanza el 16,5%.

Las empresas aparecen como uno de los colectivos más castigados. En 2024, la fiscalidad empresarial representó el 33,9% de toda la recaudación tributaria española, frente al 26% de media en la Unión Europea. Medida sobre el PIB, la carga empresarial alcanzó el 12,5%, frente al 10,3% europeo. Además, entre 2018 y 2024 la presión fiscal sobre las compañías aumentó cinco veces más en España que en el conjunto comunitario.

El informe subraya también el peso creciente de las cotizaciones sociales. Las empresas españolas destinan a este concepto el equivalente al 9,5% del PIB, muy por encima del 7,1% registrado en la UE. Esta diferencia sitúa a España entre los países europeos con mayores costes laborales derivados de las cargas sociales, un factor que reduce la competitividad y dificulta la creación de empleo.

A ello se suma una creciente complejidad burocrática. El Índice de Complejidad Fiscal atribuye a España una puntuación de 114,8 puntos, muy superior a la media europea. Las empresas españolas necesitan dedicar una mediana de 150 horas anuales para preparar, presentar y pagar impuestos, frente a las 113 horas de la UE y las 92 horas de la OCDE. El sobrecoste regulatorio afecta especialmente a las pequeñas y medianas empresas, que disponen de menos recursos para afrontar estas obligaciones administrativas.

El documento incluye además una advertencia específica sobre el turismo. El IEE cuestiona la propuesta de elevar al 21% el IVA aplicado a hoteles y restaurantes, recordando que el sector turístico representa el 12,6% del PIB español, genera cerca de 2,8 millones de empleos y aportó un saldo positivo de 68.400 millones de euros en 2024. Según el análisis, una subida fiscal de esta magnitud encarecería la principal exportación de servicios de España y podría desviar visitantes hacia destinos competidores como Grecia, Italia, Croacia o Turquía.

La conclusión del estudio es contundente: España necesita una reforma fiscal orientada al crecimiento que reduzca la complejidad normativa, rebaje las distorsiones tributarias y refuerce la seguridad jurídica. En un momento en el que los países compiten por atraer inversión y actividad económica, el sistema fiscal español aparece cada vez más como un obstáculo que como una ventaja competitiva.