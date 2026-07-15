La Agencia Tributaria sigue cosechando récord tras récord de recaudación todos los meses. Sin embargo, hay un producto que empieza a dar señales de agotamiento para el fisco. Se trata de los impuestos especiales sobre el alcohol.

Tal y como reconoce el propio departamento que comanda el recién nombrado Antonio Ansón, "un hecho que se viene destacando en los informes de recaudación tanto mensuales como anuales en los últimos tiempos es el descenso de los consumos en los impuestos sobre el alcohol con su consiguiente repercusión en la recaudación derivada de los mismos".

Eso sí, conviene dejar claro que el impacto del epígrafe de los impuestos al alcohol sobre los ingresos totales de las arcas del Estado es limitado, ya que la Agencia Tributaria obtiene la parte principal de sus recursos a través del IRPF y del IVA. En concreto, hasta mayo, la AEAT ingresó 400 millones de euros por las bebidas alcohólicas (18 millones menos que el año anterior), mientras que entre el IRPF y el IVA recaudó 110.571 millones de euros (9.292 millones más).

Volviendo a los ingresos por el alcohol. Según el siguiente gráfico de la Agencia Tributaria, que toma el año 2015 como referencia, se observa que, después de la caída de la pandemia, los consumos se recuperaron, pero desde el año 2022 comienzan a disminuir en todas las categorías.

En 2025 todavía se consumía más que en 2015, pero "como sucede en las bebidas de mayor graduación" (las que tributan en el Impuesto Especial sobre Alcohol y Bebidas Derivadas), el consumo ya se encontraba cerca del nivel de entonces. La recaudación (Alcohol y Bebidas Derivadas, Cerveza y Productos Intermedios) "sigue un camino parecido" explica Hacienda.

El efecto inmediato de esta evolución reciente de los consumos y de la recaudación es "la pérdida de importancia de estos impuestos en el conjunto de los ingresos tributarios gestionados por la Agencia Tributaria" reza el análisis. Este retroceso "se aprecia claramente en el siguiente gráfico en el que figura el peso que han supuesto estos impuestos en el total de los ingresos tributarios desde 1995" añaden.

Hacienda también explica que "estos impuestos nunca tuvieron un peso relevante (en el máximo poco más del 1%) y la tendencia a la baja es anterior a la caída de consumos de los últimos años". Según su versión, hay dos razones "básicas" que explican el poco peso y la tendencia descendente: "los tipos bajos que siempre han tenido estos impuestos y su falta de actualización a lo largo del tiempo" lamentan.

En este sentido, la AEAT compara los tipos impositivos de las bebidas espirituosas y de la cerveza y el vino en España con el resto de países europeos. "Como se sabe, los impuestos especiales están sujetos a la normativa de la Unión Europea que exige unos tipos mínimos. En los impuestos sobre el alcohol, España siempre se sitúa cerca de ese mínimo, cuando no justo en él, a considerable distancia, en la mayoría de los casos, de los tipos que son habituales en otros países" critican. Hay que recordar que estos productos también pagan IVA.

A pesar de que el Gobierno se ha negado en redondo a deflactar la tarifa del IRPF para compensar la subida de la inflación que sufren los ciudadanos, en lo que se refiere a este impuesto, la Agencia Tributaria sí hace hincapié sobre "la falta de actualización de los tipos impositivos". En los siguientes gráficos "se representa la evolución de los tipos legales (nominales) del Impuesto sobre Alcohol y Bebidas Derivadas y del Impuesto sobre la Cerveza, junto con los tipos deflactados por el IPC, lo que podríamos denominar tipos reales" señalan.

"Ambos gráficos ilustran bien las causas que hay detrás de la pérdida de importancia de estos impuestos cuando se comparan con el conjunto de los ingresos. La ausencia de actualización de los tipos, en el caso de la cerveza desde hace casi 20 años, ha provocado que los tipos en términos reales queden por debajo de lo que significaban esos tipos en el año 1995" señala el fisco, que aunque intenta mantener un tono técnico en el documento, su publicación supone una queja por los bajos impuestos de estas bebidas y ejerce de recordatorio sobre que Hacienda dispone de margen para incrementar la tributación sobre el alcohol, y con la excusa de aproximarse a Europa.