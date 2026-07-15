Incarlopsa refuerza su competitividad tras cerrar un ejercicio récord en 2025

Incarlopsa, compañía familiar castellanomanchega dedicada a la producción y elaboración de productos cárnicos porcinos de primer nivel, cerró el ejercicio 2025 con una cifra de negocio consolidada de 1.263 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 5% respecto al año anterior y un nuevo récord histórico para la compañía. Este avance se ha visto acompañado por una sólida evolución de los principales indicadores de rentabilidad, con un Ebitda cercano a los 90 millones de euros, cerca de un 11% superior al registrado en 2024.

Asimismo, el margen bruto creció un 5% y el beneficio neto alcanzó casi 36 millones de euros, lo que supone un incremento del 76% con respecto al ejercicio anterior. Estos resultados reflejan el impacto positivo del plan de mejora de la eficiencia y optimización del negocio puesto en marcha durante 2025 por la compañía, así como su capacidad para adaptarse con agilidad a un entorno marcado por la volatilidad de los mercados y los retos del sector agroalimentario.

La evolución positiva del negocio también se trasladó al volumen comercializado, que superó las 335.096 toneladas de producto, un 3% más que en el ejercicio anterior. De ellas, 276.718 toneladas se destinaron al mercado nacional, mientras que 58.378 toneladas se exportaron a mercados internacionales, representando aproximadamente el 15% de las ventas totales, en línea con el ejercicio anterior, pese al descenso de los precios del porcino registrado en determinados mercados internacionales. De esta manera, la compañía mantuvo, además, la solidez de su actividad exterior, comercializando sus productos en más de 45 países.

Por otra parte, para el Grupo Incarlopsa, la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i) es una herramienta transversal diseñada para dar respuesta a los grandes retos operativos, ambientales y nutricionales del sector agroalimentario. Esto supone una inversión acumulada en I+D+i durante los últimos tres ejercicios de 74,5 millones de euros.

Un crecimiento sostenible y responsable

Uno de los hitos más relevantes del ejercicio ha sido el avance logrado en materia de sostenibilidad energética. La entrada en funcionamiento de la planta de biomasa, ubicada junto a la Fábrica de Elaborados de la compañía, ha permitido que esta instalación renovable aporte ya el 79% de la energía empleada para la generación de vapor y agua caliente en la planta. Gracias a este proyecto, Incarlopsa ha logrado una reducción histórica del 41% en el consumo absoluto de gas natural respecto a 2024. Asimismo, el consumo de este combustible por kilogramo de producto elaborado se redujo un 42%, mejorando significativamente la eficiencia energética y reduciendo la dependencia de combustibles fósiles.

Estos avances se enmarcan en la hoja de ruta de Incarlopsa para avanzar hacia un modelo productivo cada vez más eficiente, innovador y respetuoso con el entorno, incorporando soluciones que contribuyan a la competitividad de la compañía y a la reducción de su huella ambiental.

Por otra parte, 2025 también ha estado marcado por la apuesta de crecimiento de la compañía tanto a nivel nacional como internacional. El Grupo adquirió un 33% de Inga Food, en una operación conjunta con Grupo Vall Companys y Grupo Cañigueral, e incorporó a principios del 2026 a Embutidos Bricio, avanzando en su plan de crecimiento responsable, garantizando continuidad, empleo y desarrollo en el ámbito local, al tiempo que potencia la combinación de tradición e innovación que distingue a la compañía.

A nivel internacional, otro de los hitos más relevantes del ejercicio ha sido la autorización de la compañía para exportar a EEUU. Esta homologación para la comercialización de productos en EEUU supone un importante reconocimiento al trabajo realizado por la compañía en materia de excelencia, calidad y seguridad alimentaria, al tratarse de uno de los mercados más exigentes del mundo desde el punto de vista normativo y operativo.

Compromiso con el empleo

El crecimiento experimentado por la compañía durante 2025 también tuvo un impacto positivo en el empleo. Grupo Incarlopsa generó 4.700 empleos, entre directos e indirectos, consolidando su papel como motor de fijación de población, especialmente en entornos rurales; mientras que la plantilla de empleados propios directos aumentó un 3% respecto al ejercicio anterior.

"Los resultados de 2025 reflejan la solidez de nuestro modelo de negocio y la capacidad de adaptación de todo el equipo humano que forma Incarlopsa. En un ejercicio marcado por las tensiones arancelarias, la incertidumbre en los mercados internacionales y el impacto que la peste porcina africana ha seguido teniendo sobre los flujos comerciales del sector, hemos sido capaces de crecer, mejorar nuestra rentabilidad y seguir invirtiendo en innovación y sostenibilidad. Estos resultados nos permiten afrontar el futuro con una posición sólida para seguir generando valor para nuestros clientes, nuestros empleados y los territorios donde desarrollamos nuestra actividad", señala Jesús Loriente, consejero delegado de Grupo Incarlopsa.

La matriz Serlopi pasa a denominarse Loriente Family Foods

En paralelo, Serlopi, la sociedad matriz que integra y coordina las actividades de Incarlopsa e ICPOR Castilla-La Mancha, inicia una nueva etapa con el cambio de su denominación social a Loriente Family Foods. Este paso responde al crecimiento experimentado por el Grupo en los últimos años y a su consolidación como una compañía alimentaria con una fuerte proyección internacional. Asimismo, el nombre Loriente Family Foods pone en valor el origen familiar de la compañía, refuerza su vínculo con la alimentación y permite aglutinar bajo una misma identidad el conjunto de actividades que forman parte del Grupo.