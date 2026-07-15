La patronal de los supermercados cifra en 90 millones el impacto por los sobrecostes de la energía

Los supermercados ya cuantifican en 90 millones de euros el impacto directo en sus costes operativos debido a los sobrecostes de la energía y el transporte, según los datos facilitados por la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados (Asedas), patronal que agrupa a gigantes del sector como Mercadona, Lidl, Aldi, DIA, Gadis e IFA.

El escudo de la inversión en eficiencia

Para hacer frente a la volatilidad extrema y la imprevisibilidad del mercado energético, las cadenas de supermercados ejecutan una estrategia de inversión intensiva. Las empresas del sector destinan del orden de 3.000 millones de euros anuales a la renovación de su red de tiendas y de sus plataformas logísticas.

Estas inversiones se dirigen fundamentalmente a implantar medidas de eficiencia energética avanzadas, diseñadas para inmunizar, en la medida de lo posible, las estructuras de costes ante las oscilaciones de las tarifas de la electricidad y los carburantes. El objetivo prioritario de este esfuerzo inversor es consolidar la sostenibilidad financiera de las redes de distribución y dotar de estabilidad al precio final de los alimentos de primera necesidad.

Incertidumbre por la tensión en Oriente Medio

El sector analiza el escenario macroeconómico con extrema cautela. Tras unas semanas de desescalada en el conflicto geopolítico de Oriente Medio, las empresas de distribución muestran su honda preocupación ante la posibilidad de que se produzcan retrocesos en la normalización de las rutas comerciales y el suministro energético, con el consecuente impacto en cadena sobre la estructura de costes de los operadores.

"Por el momento, siguen sin darse evidencias" de que se haya encarecido ningún producto de alimentación básica debido de manera directa a la inestabilidad en la región, aclaran desde la patronal de la distribución, que monitoriza de manera constante la evolución de la cadena de suministro agroalimentaria.

El reto del segundo semestre

La incertidumbre geopolítica se complementa con la aparición de potenciales efectos de segunda ronda que amenazan la estabilidad del sector en la segunda mitad del año. La patronal apunta a la dificultad de realizar previsiones fiables debido al encarecimiento de los tipos de interés, el alza de los costes salariales y el incremento de los precios de los alquileres de los locales comerciales y naves logísticas.