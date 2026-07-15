Las 20 ciudades más caras para vivir en 2026: ¿cuáles suben y cuáles bajan?
El nuevo informe de Julius Baer revela cómo el tipo de cambio y el coste de la exclusividad reconfiguran el mapa de la riqueza global este año.
20. Santiago de Chile
Sube dos posiciones impulsada por un sólido crecimiento de los precios locales y la fortaleza de su moneda, colándose en el 'top 20' de este año.
19. Miami
Sufre una de las mayores caídas regionales del índice global al bajar seis puestos, perdiendo terreno frente al encarecimiento de las capitales europeas.
18. Ciudad de México
El encarecimiento local y la evolución del peso mexicano la impulsan tres puestos arriba, consolidándola como un destino premium al alza en América Latina.
17. Tokio
La histórica debilidad del yen frente al dólar abarata notablemente la capital japonesa para los bolsillos extranjeros, haciéndola caer diez puestos.
16. Fráncfort
Espoleada por la fortaleza del euro, escala con fuerza tres posiciones en un continente que sigue registrando la inflación más alta del sector del lujo.
15. Barcelona
La ciudad condal se mantiene estable en el puesto 15 a nivel mundial, equilibrando el encarecimiento europeo con su inigualable atractivo turístico.
14. Dubái
Pese a bajar siete puestos por el efecto de su divisa (ligada al dólar), la urbe sigue consolidada como el indiscutible hub financiero de Oriente Medio.
13. Taipéi
La joya tecnológica del Pacífico pierde una posición este año, mostrando una evolución de costes ligeramente más moderada que el resto de Asia.
12. São Paulo
Se convierte en la segunda ciudad más costosa de las Américas tras subir cuatro puestos, impulsada por un fuerte crecimiento y la solidez de sus activos.
11. Nueva York
La gran manzana cae tres puestos y se queda fuera del exclusivo 'top 10' mundial por primera vez en tres años debido a la depreciación del dólar.
10. Bangkok
Entra en el 'top 10' global de este año beneficiándose de la enorme resiliencia de la economía tailandesa y el auge del turismo de altísimo nivel.
9. Milán
Sube un escalón para colocarse en el noveno puesto mundial; su capital de la moda sigue atrayendo fortunas dispuestas a pagar el peaje del lujo europeo.
8. Sídney
Es la ciudad que más sube de todo el ranking internacional (escala seis puestos) debido a la fortaleza de su divisa y los altos costes de importación.
7. París
La ciudad de la luz sube dos posiciones y se posiciona séptima en el mundo, impulsada por el coste de los hoteles de cinco estrellas y la gastronomía.
6. Shanghái
Mantiene un sólido sexto puesto mundial; a pesar de un consumo local más comedido, sus exclusivos servicios premium no pierden valor.
5. Londres
Cae desde la segunda hasta la quinta posición mundial, ya que la libra no aguantó el ritmo de encarecimiento del franco suizo y el euro de sus vecinos.
4. Hong Kong
La icónica metrópolis desciende un peldaño hasta la cuarta plaza, aunque mantiene su liderazgo como el mayor centro financiero transfronterizo de Asia.
3. Mónaco
El millonario principado entra en el podio mundial por primera vez gracias a unos precios inmobiliarios residenciales que siguen siendo los más caros del planeta.
2. Zúrich
La fuerza imbatible del franco suizo catapulta a la ciudad helvética tres puestos hasta la medalla de plata, a pesar de tener una inflación local muy baja.
1. Singapur
Por cuarto año consecutivo se corona como la ciudad más cara del mundo. Su imbatible estabilidad política y el prohibitivo coste de la vivienda y el coche la mantienen intocable.