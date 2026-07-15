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Las 20 ciudades más caras para vivir en 2026: ¿cuáles suben y cuáles bajan?

El nuevo informe de Julius Baer revela cómo el tipo de cambio y el coste de la exclusividad reconfiguran el mapa de la riqueza global este año.

20. Santiago de Chile
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20. Santiago de Chile

Sube dos posiciones impulsada por un sólido crecimiento de los precios locales y la fortaleza de su moneda, colándose en el 'top 20' de este año.

19. Miami
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19. Miami

Sufre una de las mayores caídas regionales del índice global al bajar seis puestos, perdiendo terreno frente al encarecimiento de las capitales europeas.

18. Ciudad de México
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18. Ciudad de México

El encarecimiento local y la evolución del peso mexicano la impulsan tres puestos arriba, consolidándola como un destino premium al alza en América Latina.

17. Tokio
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17. Tokio

La histórica debilidad del yen frente al dólar abarata notablemente la capital japonesa para los bolsillos extranjeros, haciéndola caer diez puestos.

16. Fráncfort
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16. Fráncfort

Espoleada por la fortaleza del euro, escala con fuerza tres posiciones en un continente que sigue registrando la inflación más alta del sector del lujo.

15. Barcelona
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15. Barcelona

La ciudad condal se mantiene estable en el puesto 15 a nivel mundial, equilibrando el encarecimiento europeo con su inigualable atractivo turístico.

14. Dubái
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14. Dubái

Pese a bajar siete puestos por el efecto de su divisa (ligada al dólar), la urbe sigue consolidada como el indiscutible hub financiero de Oriente Medio.

13. Taipéi
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13. Taipéi

La joya tecnológica del Pacífico pierde una posición este año, mostrando una evolución de costes ligeramente más moderada que el resto de Asia.

12. São Paulo
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12. São Paulo

Se convierte en la segunda ciudad más costosa de las Américas tras subir cuatro puestos, impulsada por un fuerte crecimiento y la solidez de sus activos.

11. Nueva York
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11. Nueva York

La gran manzana cae tres puestos y se queda fuera del exclusivo 'top 10' mundial por primera vez en tres años debido a la depreciación del dólar.

10. Bangkok
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10. Bangkok

Entra en el 'top 10' global de este año beneficiándose de la enorme resiliencia de la economía tailandesa y el auge del turismo de altísimo nivel.

9. Milán
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9. Milán

Sube un escalón para colocarse en el noveno puesto mundial; su capital de la moda sigue atrayendo fortunas dispuestas a pagar el peaje del lujo europeo.

8. Sídney
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8. Sídney

Es la ciudad que más sube de todo el ranking internacional (escala seis puestos) debido a la fortaleza de su divisa y los altos costes de importación.

7. París
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7. París

La ciudad de la luz sube dos posiciones y se posiciona séptima en el mundo, impulsada por el coste de los hoteles de cinco estrellas y la gastronomía.

6. Shanghái
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6. Shanghái

Mantiene un sólido sexto puesto mundial; a pesar de un consumo local más comedido, sus exclusivos servicios premium no pierden valor.

5. Londres
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5. Londres

Cae desde la segunda hasta la quinta posición mundial, ya que la libra no aguantó el ritmo de encarecimiento del franco suizo y el euro de sus vecinos.

4. Hong Kong
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4. Hong Kong

La icónica metrópolis desciende un peldaño hasta la cuarta plaza, aunque mantiene su liderazgo como el mayor centro financiero transfronterizo de Asia.

3. Mónaco
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3. Mónaco

El millonario principado entra en el podio mundial por primera vez gracias a unos precios inmobiliarios residenciales que siguen siendo los más caros del planeta.

2. Zúrich
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2. Zúrich

La fuerza imbatible del franco suizo catapulta a la ciudad helvética tres puestos hasta la medalla de plata, a pesar de tener una inflación local muy baja.

1. Singapur
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1. Singapur

Por cuarto año consecutivo se corona como la ciudad más cara del mundo. Su imbatible estabilidad política y el prohibitivo coste de la vivienda y el coche la mantienen intocable.

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