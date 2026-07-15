La lección de Portugal a Sánchez: fin al control de los alquileres y más agilidad para desahuciar

El precio de la vivienda sigue disparado en nuestro país, no sólo en el mercado de la venta de inmuebles, sino también en el mercado del alquiler, donde el intervencionismo del Gobierno —con medidas incluso que protegen a los okupas e inquiokupas— introduce claros desincentivos para que los propietarios de viviendas pongan sus inmuebles en alquiler. No obstante, pese a los efectos perniciosos de sus políticas, el Ejecutivo sigue empeñado en implementar medidas de carácter intervencionista.

Sin embargo, en otros países sí han aceptado que los problemas del mercado del alquiler se derivan, fundamentalmente, de las erróneas iniciativas que los poderes públicos implementan con el fin, supuestamente, de proteger a los inquilinos. Este es el caso de Portugal, donde el Gobierno ha iniciado una reforma para liberalizar el mercado de alquileres y agilizar los desahucios.

Reducir la intervención sobre el alquiler

Ante los problemas del mercado del alquiler, el Gobierno de Portugal quiere poner en marcha una ambiciosa reforma que pasa, principalmente, por liberalizar este mercado —poniendo fin al control de los alquileres— y, además, agilizar los desahucios, según detalla la agencia Reuters. Al respecto, según explica el diario portugués Público, el pasado 9 de julio el Ejecutivo portugués aprobó, en Consejo de Ministros, el proyecto de ley para modificar el Nuevo Régimen de Arrendamiento Urbano (NRAU), que deberá ser ratificado por el Parlamento.

Concretamente, la reforma agiliza los desahucios al reducir el umbral de impago del alquiler de tres meses a dos. Además, se permitirá también desalojar a los inquilinos que paguen repetidamente con más de ocho días de retraso. Del mismo modo, la reforma también permitirá que los propietarios pueden rechazar la primera renovación automática de un contrato de arrendamiento.

Del mismo modo, la reforma también adelanta en tres años —hasta finales de 2026— la expiración de una medida de control de alquileres que limita los aumentos de alquiler en los nuevos contratos de arrendamiento al 2% para las propiedades alquiladas en los cinco años anteriores. Por otra parte, los inquilinos de mayores ingresos menores de 65 años perderán gradualmente las protecciones de alquiler asociadas a los contratos de arrendamiento de renta baja firmados antes de 1990. En consecuencia, estos alquileres se podrán actualizar en función del valor actual de la propiedad.

Así las cosas, el Gobierno tiene que enviar el proyecto de ley al Parlamento, donde tendrá que ser aprobado definitivamente. Sin embargo, como explica Reuters, el Ejecutivo necesita contar con el apoyo de los socialistas o, en su caso, del partido Chega —cuya intención de voto se desconoce por el momento—.

En este sentido, el ministro de Vivienda, Miguel Pinto Luz, ha defendido que esta reforma tiene el objetivo de garantizar la libertad contractual en este sector e impulsar la confianza de los propietarios de viviendas para incentivar un incremento de la oferta. Precisamente, como informa Reuters, según el Gobierno de Portugal, el país cuenta con más de 250.000 viviendas que permanecen vacías y fuera del mercado del alquiler como consecuencia de la incertidumbre jurídica que encuentran los propietarios.

En cualquier caso, los propietarios de vivienda no parecen del todo conformes con el plan del Gobierno. De acuerdo con la información publicada por Público, la Asociación de Propietarios de Inmuebles de Lisboa (ALP) critica en un comunicado las medidas del Gobierno portugués en materia del alquiler. De hecho, según la Asociación, "llamar a esto una reforma es engañar al país", puesto que consideran que estas medidas "no solucionan el problema de la vivienda".

De hecho, es cierto que, con el fin de compensar alguna de las medidas propuestas, el Gobierno tiene previsto crear un crear un Fondo de Vivienda de Emergencia. Según informa Público, dicho fondo tiene por objetivo apoyar a las familias de bajos ingresos ante la mayor facilidad que existirá para los desahucios. De este modo, estas familias podrán solicitar ayudas para la reubicación equivalentes a unos 537 euros destinados para financiar "gastos de vivienda o reubicación de hasta 2300 euros al mes, durante un período máximo de seis meses consecutivos".