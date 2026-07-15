Por qué Europa no cultiva soja ni debería hacerlo

La Comisión Europea quiere que Europa produzca más soja, más guisantes, más habas y más legumbres. Es una de las patas de su recién aprobado Plan de Acción sobre Proteínas, con el que Bruselas aspira a reducir la dependencia exterior de materias primas destinadas tanto a la alimentación animal como a la humana.

La idea parece sencilla: si Europa importa demasiada soja de Brasil, Argentina o Estados Unidos, basta con cultivarla aquí. Sin embargo, llevar ese objetivo del papel al campo resulta mucho más complicado. No es una cuestión ideológica. Es, sobre todo, una cuestión de clima, costes y productividad.

En primer lugar, los veranos de Brasil no son como los europeos. La soja necesita: periodos cálidos largos, con muchas horas de sol y también agua. En el caso de España eso obliga a recurrir al regadío, precisamente cuando el recurso es más escaso y caro. José Luis Gabriel Pérez, investigador científico del INIA-CSIC y especialista en sistemas agrarios, lo resume así: "Al final, sale más rentable poner maíz que poner una soja porque es mucho más productivo".

Por eso no es casualidad que los grandes productores mundiales de soja sean Brasil, Estados Unidos y Argentina, donde existen enormes superficies agrícolas con unas condiciones mucho más favorables para este cultivo. Según la FAO, entre los tres países concentran alrededor del 80% de la producción mundial de soja.

La ventaja de los transgénicos

Pero el clima no es el único obstáculo. Europa también compite con una mano atada a la espalda por la regulación sobre organismos modificados genéticamente: los transgénicos.

Las variedades modificadas genéticamente se diseñaron, sobre todo, para resistir determinados herbicidas o para protegerse frente a algunas plagas. Eso permite simplificar la gestión de los cultivos, reducir pérdidas y, en muchos casos, abaratar costes. Por eso, la mayor parte de la soja que siembran los grandes productores es transgénica.

En la Unión Europea, en cambio, la normativa sobre cultivos modificados genéticamente es mucho más restrictiva. Aunque existe un procedure para autorizar su cultivo, en la práctica apenas se siembran variedades transgénicas porque las autorizaciones son muy limitadas. Sin embargo, no tenemos problemas en importar soja transgénica de otros países.

En resumen, Europa apenas produce soja porque resulta menos competitiva, el clima limita su cultivo en muchas regiones y la demanda de proteína para alimentar al ganado supera con creces lo que puede producir el continente. Aun así, Bruselas aspira a reducir la dependencia exterior impulsando un cultivo que tendrá que competir con las grandes potencias mundiales pese a contar con explotaciones más pequeñas, mayores restricciones regulatorias y unos costes de producción mucho más elevados. Un desafío que, previsiblemente, también exigirá un importante respaldo de dinero público.