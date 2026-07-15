Sumar quiere prohibir alquilar viviendas que no tengan aire acondicionado

Sumar tiene una nueva ocurrencia. El partido fundado por Yolanda Díaz pretende abrir un nuevo frente en el mercado inmobiliario nacional con una propuesta para que todas las viviendas que se alquilen en España estén "climatizadas" por ley.

Así lo avanzó ayer martes el portavoz de Vivienda de la formación, Alberto Ibáñez. Tal y como señaló Ibáñez, por "climatizadas" Sumar entiende que,"al menos" son las que tengan un aparato de aire acondicionado.

"Es una propuesta para la que estamos trabajando para las siguientes semanas. Dudo que hoy en España haya alguien que esté en contra de que gente que se está llevando por la patilla 2.000 euros por alquilar un piso tenga la obligación de, como mínimo, que haya un aire acondicionado decente que no haga que la gente se ase en su casa" señaló en declaraciones recogidas por Europa Press.

En este sentido, el diputado de Compromís siguió criticando que haya pisos compartidos donde hay gente en la misma habitación viviendo con un ventilador de pie, algo que califica de "inhumano e indecente en un país donde hay gente que se lleva 2.000 y 3.000 pavos por alquilar una casa que ha heredado de sus abuelos".

Asimismo, ha asegurado que este verano "no hace un calor normal" y ha recordado que "tenemos que ser conscientes de que Europa ha vivido su verano más caluroso de su historia, pero desgraciadamente el menos caluroso de los que quedan por vivir".

La propuesta llega en un momento dramático para el mercado del alquiler, marcado por la escasez de oferta y el incremento continuado de los precios. Desde el sector inmobiliario vienen advirtiendo desde hace años de que el intervencionismo fomentado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez y la laxitud con los okupas e inquiokupas está empujando a numerosos propietarios a retirar viviendas del mercado residencial.

En este contexto, la nueva exigencia supondría un coste adicional para miles de pequeños propietarios, especialmente en edificios antiguos donde la instalación de sistemas de climatización puede requerir obras y una inversión de varios miles de euros.

La medida también plantea interrogantes sobre su aplicación territorial. Mientras que en zonas del sur o del litoral mediterráneo el aire acondicionado es un equipamiento muy extendido, en buena parte del norte de España muchas viviendas siguen sin disponer de él debido a unas condiciones climáticas tradicionalmente más suaves.

La iniciativa de Sumar no tendría efectos jurídicos inmediatos, ya que se trata de una proposición no de ley, pero evidencia la intención del socio minoritario del Gobierno de endurecer las condiciones que deben cumplir las viviendas en alquiler.