Un fiscalista, sobre el caso de Julio Martínez: "Hacienda está preparada para detectar esos errores"

El abogado fiscalista y socio responsable del área de Litigación Tributaria de Gibernau, Esaú Alarcón, ha mostrado su sorpresa por las irregularidades detectadas en la actuación de la Agencia Tributaria en el caso de Julio Martínez al considerar que los sistemas de control de Hacienda están diseñados precisamente para detectar este tipo de situaciones de forma automática.

Cabe recordar que la exdirectora de la Agencia Tributaria calificó el pasado lunes de "lamentable error" que no se hubieran percatado de que Julio Martínez no hubiera presentado la declaración de la renta durante cuatro años.

En una entrevista en La noche de Cuesta de esRadio, Alarcón ha explicado que los planes de control de la Agencia Tributaria se basan, entre otros elementos, en los cruces automáticos de información entre contribuyentes: "En la Agencia Tributaria los planes de control se efectúan a través de determinadas variables y una muy importante son los cruces de datos", ha señalado.

El fiscalista ha recordado que, cuando un arrendador declara un alquiler, esa información llega automáticamente a Hacienda, con independencia de que el inquilino la incluya o no en su declaración: "Aunque tú seas el inquilino y no lo quieras declarar, a la Agencia Tributaria ese alquiler le llega un dato por el cual tú estás pagando".

"El sistema está preparado para que salten esos errores"

Preguntado por la posibilidad de que se tratara de un fallo administrativo, Alarcón ha admitido que el error humano siempre es posible, pero ha insistido en que este tipo de controles están altamente automatizados: "El sistema informático de Hacienda está preparado para que salte en el caso de que haya esos errores", ha asegurado.

Aunque ha evitaqdo descartar completamente una equivocación, ha reconocido que le resulta "muy extraño" que no se activaran las alertas previstas: "Evidentemente el error humano existe en todos los organismos, pero me resulta muy extraño".

Además, ha explicado que la experiencia demuestra que los contribuyentes que ni siquiera presentan una declaración tributaria suelen ser objeto de un control especialmente intenso: "Esos contribuyentes no solo suelen ser inspeccionados, sino que además esas inspecciones empiezan mal y acaban muy mal".

Según ha detallado, la Agencia Tributaria parte habitualmente de una especial desconfianza hacia quienes dejan de declarar: "La Agencia Tributaria ya de serie tiene instaurado en su sistema que un no declarante es un defraudador".

Cuestiona el informe sobre David Sánchez

Durante la entrevista también ha sido preguntado por el informe elaborado por la Agencia Tributaria sobre la residencia fiscal de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. "Ahí hay muchas cuestiones que salen fuera de la praxis común", ha dicho en esRadio.

Alarcón ha criticado especialmente los criterios empleados para considerar acreditada la residencia fiscal en Portugal: "Los criterios de residencia fiscal que utiliza la Agencia para personas que realmente se van fuera son extremadamente duros y a este señor le admitieron unas noches de hotel en Portugal como mecanismo para obtener ahí la residencia".

Asimismo, ha recordado otra de las anomalías que, a su juicio, presentaba ese informe: "El informe iba sin membrete y sin firma"

El abogado ha sostenido además que, incluso aceptando la residencia portuguesa, la situación tampoco encajaría con la normativa del país vecino: "Pretendía aplicarse un régimen de no domiciliario ventajoso, pero ese régimen exige que obtenga rentas en Portugal".

Por ello, ha conlcuido que la situación "no se sostiene" desde el punto de vista tributario. "Tanto por el lado español como por el lado portugués no se sostiene", ha sentenciado.

"Rompe con toda la mecánica de la Agencia Tributaria"

En el tramo final de la entrevista, Alarcón ha comparado el caso de David Sánchez con el de Julio Martínez y ha asegurado que este último le resulta todavía más llamativo.

"Este caso de Julio Martínez me resulta más sorprendente porque rompe con toda la mecánica de confidencialidad de datos, de privacidad, de transparencia y de buen trabajo de la Agencia Tributaria", ha señalado.