Volver al estiércol: la receta ecologista que el campo descartó hace décadas

Cada vez que los fertilizantes se encarecen, los grupos ecologistas rescatan un viejo debate: volver al estiércol. Es lo que reclama Ecologistas en Acción, que, tras conocer el Plan Estatal de Fertilizantes, acusa al Gobierno de perpetuar un modelo dependiente de los combustibles fósiles y exige eliminar los abonos sintéticos y sustituirlos por estiércol, compost o biochar —carbón vegetal—.

La propuesta, sin embargo, plantea una pregunta inevitable: si el estiércol fue el fertilizante tradicional durante siglos, ¿por qué los agricultores dejaron de utilizarlo?

La respuesta, según explica a Libre Mercado el investigador científico del INIA-CSIC José Luis Gabriel Pérez, tiene poco misterio: porque los fertilizantes sintéticos resultaron mucho más baratos y mucho más cómodos de utilizar.

"Es muchísimo más cómodo trabajar con fertilizantes sintéticos que trabajar con estiércol", explica Gabriel. "No es lo mismo aplicar 300 o 400 kilos de urea en una hectárea que aplicar 10 toneladas de purines para aportar la misma cantidad de nutrientes; no es lo mismo almacenar un saco de fertilizante sintético que lo que ocupa poco, tiene poco olor y se conserva bien, que almacenar estiércol o purines que requiere una logística más complicada". Y, por supuesto, el olor.

"Si tú vas, por ejemplo, al Mar Menor de veraneo y acaban de aplicar estiércol, no va a oler nada bien en La Manga y en Los Alcázares. Está muy bien que cada vez seamos más sostenibles, pero también tenemos que tener en cuenta que no todo es perfecto y maravilloso".

Una visión idílica del campo

El discurso ecologista parte de una imagen idílica de la agricultura tradicional. Pero esa realidad prácticamente ha desaparecido. Hace décadas las explotaciones ganaderas y los cultivos convivían en un mismo entorno. Hoy las grandes granjas están concentradas en determinadas zonas, mientras muchos cultivos se encuentran a cientos de kilómetros.

"Al final, nos hemos ido a economías de escala", señala Gabriel. "Las granjas están concentradas en unas zonas alejadas de los cultivos. Al final tienes unos gastos de transporte importantes porque los purines, aunque son muy ricos en urea, son agua en su mayoría. Con lo cual, estás pagando por transportar agua, que es muy caro".

Orgánico no siempre es ecológico

Según explica Gabriel, el estiércol tiene sus ventajas: aporta materia orgánica, mejora la biodiversidad del suelo, favorece la retención de agua, ayuda a secuestrar carbono y permite aprovechar residuos ganaderos.

Sin embargo, también tiene sus inconvenientes. El investigador recuerda que una agricultura basada en la fertilización orgánica también puede contaminar si no se gestiona correctamente, ya que un exceso de nitrógeno o fósforo puede terminar llegando a acuíferos y cursos de agua.

Por eso rechaza plantear el debate como una elección entre un sistema u otro: "Todo lo que puedas usar de orgánico, estupendo. Pero también tener la posibilidad de hacer aportes puntuales con fertilizantes sintéticos es una solución bastante buena", resume.

En otras palabras, el estiércol puede volver a ganar protagonismo, pero difícilmente sustituirá por sí solo a unos fertilizantes sintéticos que transformaron la agricultura no solo por su precio, sino también porque simplificaron enormemente el trabajo del agricultor.