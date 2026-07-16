Como se esperaba, el Consejo de Seguridad Nuclear ha emitido un informe favorable a la solicitud de las eléctricas propietarias de la central nuclear de Almaraz para seguir operando hasta 2030. Una prórroga que con esta decisión sólo depende del Gobierno: tras este informe, vinculante sólo en el caso de que hubiera sido negativo, el Ministerio que dirige Sara Aagesen debe decidir en un plazo de dos meses si autoriza o no que la central siga operando más allá de 2027 y 2028, las fechas previstas de cierre en el calendario aún vigente.

El calendario de cierre de las centrales nucleares españolas El Gobierno pactó en 2019 con las empresas un calendario de cierre de los siete reactores nucleares españoles que suponía que en 2035 ya no habría más centrales en marcha. El acuerdo, al que se ha venido agarrando el Gobierno cada vez que se ha cuestionado la medida, vino marcado por la presencia en el Ejecutivo de Podemos, que pedía el cierre inmediato de todas las centrales. Desde entonces el discurso de las propietarias ha ido girando hasta que el pasado mes de otoño las dueñas de la primera del calendario, Almaraz, solicitaron una miniprórroga de tres años, hasta 2030. Estas son las fechas previstas: Almaraz I: 1 noviembre 2027

Almaraz II : 31 octubre 2028

Ascó I : 2030

Cofrentes: 2030

Ascó II: 2032

Vandellós II: 2035

Trillo: 2035 Leer más

Según ha informado el CSN en un comunicado, el pleno del organismo acordó este jueves trasladar al Ministerio el informe que da el visto bueno a la renovación de la autorización de la central nuclear, apoyándose "en la comprobación del correcto funcionamiento de la central y en el mantenimiento del nivel adecuado de seguridad para continuar su operación".

Añade que se han analizado, entre otros aspectos, el "estado del envejecimiento de las estructuras, sistemas y componentes de seguridad, el plan de gestión de vida o la calificación ambiental de equipos". También se ha comprobado "el estado de cumplimiento de los planes de acción y mejora asociados a la revisión periódica de la seguridad para el periodo completo de diez años", que sirvió como base para la anterior autorización. El hecho de que esta revisión abarcara los tres años que se solicitan para la prórroga agilizó el proceso y hacía que se diera prácticamente por seguro el aval del CSN a la petición de las empresas.

El organismo también señala en su informe que la central dispone de solución suficiente para el almacenamiento de residuos hasta la fecha solicitada por el titular. Entre las condiciones nuevas que se plantean, está la de asegurar una dotación de personal para puestos relacionados con la seguridad en el periodo 2028-2030.

"Con esta documentación", señala el CSN, el Ministerio de Transición Ecológica "podrá tomar una decisión informada sobre dicha renovación hasta 2030". El Gobierno, en los últimos meses, ha decidido pasar de puntillas sobre el futuro de las centrales mientras las presiones se multiplican, desde la propia Bruselas a los trabajadores o los políticos locales, PSOE incluido.

Los plazos, muy ajustados, apuntan a una decisión que deberá conocerse en el final del verano y que decidirá el futuro de 4.000 familias y también el futuro energético de España un año después de un apagón que evidenció la importancia para la red de esta tecnología.

Escueta reacción del Gobierno

Desde el Ministerio, fuentes citadas por Europa Press han señalado que están a la espera de recibir el documento y que lo estudiarán junto con toda la documentación asociada al expediente antes de tomar una decisión.

Desde la central, han reiterado tras conocerse el informe "su compromiso para seguir operando la central nuclear de Almaraz de forma segura, fiable, eficiente y manteniendo los altos estándares que la sitúan entre las mejores centrales del mundo de acuerdo con la Asociación Mundial de Operadores de Centrales Nucleares (WANO)".

Recuerdan que la central aporta "más del 7 % de la electricidad consumida en España", los 50 millones de inversión anual, la licencia para 80 años de su central gemela en EEUU y el "trabajo y compromiso" de "unas 4.000 personas que trabajan en y para la central nuclear en su zona de influencia".