El PSOE extremeño pide a Sánchez una decisión ya sobre Almaraz, que cumple sus "tres condiciones"

El sector ha celebrado este jueves el informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear a la prórroga de Almaraz hasta junio de 2030, que deja al Gobierno sin argumentos para no aprobarla en un plazo máximo de dos meses.

El calendario de cierre de las centrales nucleares españolas El Gobierno pactó en 2019 con las empresas un calendario de cierre de los siete reactores nucleares españoles que suponía que en 2035 ya no habría más centrales en marcha. El acuerdo, al que se ha venido agarrando el Gobierno cada vez que se ha cuestionado la medida, vino marcado por la presencia en el Ejecutivo de Podemos, que pedía el cierre inmediato de todas las centrales. Desde entonces el discurso de las propietarias ha ido girando hasta que el pasado mes de otoño las dueñas de la primera del calendario, Almaraz, solicitaron una miniprórroga de tres años, hasta 2030. Estas son las fechas previstas: Almaraz I: 1 noviembre 2027

Almaraz II : 31 octubre 2028

Ascó I : 2030

Cofrentes: 2030

Ascó II: 2032

Vandellós II: 2035

Trillo: 2035 Leer más

La plataforma que agrupa a vecinos, trabajadores, ayuntamientos y empresarios de la zona, Sí a Almaraz, Sí al futuro, ha señalado que este paso "llena de esperanza a miles de personas que viven y trabajan alrededor de Almaraz". Su presidente, Fernando Sánchez, ha reclamado que ahora actúe y apruebe la prórroga señalando que este informe, que acredita que la planta puede operar hasta 2030 con seguridad, supone que se cumplan las tres condiciones que en su día mencionó Pedro Sánchez para que se hicieran cambios en el calendario nuclear: que no amenazara el suministro eléctrico, que no supusiera un coste para el ciudadano y que se hiciera en condiciones de seguridad.

"El Gobierno fijó públicamente tres condiciones para autorizar cualquier prórroga: el aval del CSN, la garantía de suministro y coste cero para el ciudadano. Las tres se han cumplido. El regulador acaba de certificar la seguridad técnica de la planta. Almaraz aporta estabilidad a la red eléctrica y es pieza clave en la garantía de suministro. Y las propietarias presentaron la solicitud sin condiciones económicas, no hay coste para los consumidores", ha señalado Sánchez en alusión a que las empresas renunciaron a exigir una rebaja de impuestos.

"Ya se dan todos los elementos necesarios para autorizar la continuidad de la central y poner fin a una incertidumbre que afecta desde hace meses a miles de trabajadores, empresas y familias de Campo Arañuelo y del conjunto de Extremadura", ha insistido el alcalde de uno de los municipios próximos, Belvís de Monroy, y también trabajador de la planta.

Políticos locales también han celebrado la decisión, con alguna excepción. El presidente socialista de la Diputación Provincial de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha valorado de forma muy positiva el informe apuntando que "no solo es importante para el Campo Arañuelo, sino para toda la provincia de Cáceres". También ha reclamado que se desbloquee la situación "cuanto antes" y ha pedido al Gobierno que no apure los plazos, adoptando de manera inmediata una decisión definitiva: "Lo que exigimos desde la Diputación, y yo como presidente, es que el Gobierno no demore más esta decisión".

Según ha señalado, "es el momento de dar seguridad a los pueblos, a las personas, al empleo, al Campo Arañuelo y al conjunto de la provincia de Cáceres", por lo que Morales ha confiado en que el Gobierno central "sea consecuentes con la importancia de esta industria para nuestro territorio".

El PP extremeño ha destacado que ahora "la pelota está en el tejado del Gobierno", según ha resumido el portavoz del grupo en la Asamblea, José Ángel Sánchez Juliá, sobre esta noticia "muy importante". Lo que "quiere decir" que "es técnicamente viable", que "tiene que continuar" y que "no hay una sola razón para su cierre". "Lo que hace es desmontar el cierre ideológico que le quería dar el Partido Socialista", ha insistido, "ya no hay sola excusa".

De idéntica forma lo ve Vox: su portavoz, Inés Checa, ha destacado que "ahora la pelota está en el tejado del Gobierno de España, que tiene que decidir si hacer caso a los expertos o, por el contrario, va a seguir aferrado a su fanatismo ecológico".

Sólo se ha desmarcado la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, que ha cuestionado la "imparcialidad" del organismo (de cuyo pleno forman parte dos socialistas y un antinuclear). En su opinión, "no está en condiciones de ser prorrogada" y ha llegado a decir que "se cae a cachos".