La fiscalidad española castiga con especial dureza la inversión empresarial canalizada a través de dividendos. En suma, el tipo máximo que puede soportar en España el beneficio empresarial llega al 47,5% al sumar las distintas cargas fiscales.

Así lo advierte el informe La fiscalidad del ahorro como palanca de crecimiento en España, elaborado por el Instituto de Estudios Económicos (IEE) y EFPA España, que cifra en el 47,5% el tipo máximo que puede soportar en España el beneficio empresarial cuando primero tributa en el Impuesto sobre Sociedades y después vuelve a ser gravado en el IRPF en forma de dividendo. La media de la Unión Europea se sitúa en el 38,8%, casi nueve puntos por debajo.

El problema, según el estudio, reside en la doble imposición económica que sufren los dividendos. Una empresa obtiene beneficios y paga por ellos en el Impuesto sobre Sociedades. Si después decide distribuir parte de ese resultado entre sus accionistas, el perceptor vuelve a tributar en el IRPF como rendimiento del capital mobiliario. Es decir, una misma renta empresarial queda gravada dos veces: primero en sede societaria y después en sede personal.

El informe subraya que esta arquitectura fiscal penaliza la inversión directa en empresas y reduce la rentabilidad neta obtenida por los accionistas. En la práctica, el ahorro que se canaliza hacia acciones queda en peor posición que otros instrumentos financieros, especialmente aquellos que generan intereses, puesto que estos últimos son deducibles para la sociedad pagadora y no arrastran el mismo problema de doble imposición.

El contraste internacional refuerza el diagnóstico. España aplica un tipo marginal máximo del 30% sobre los dividendos en el IRPF, frente al 25% de media en la OCDE y el 21% registrado en la Unión Europea. A ello se suma el Impuesto sobre Sociedades soportado previamente por la empresa, lo que eleva la carga conjunta hasta ese 47,5% señalado por el IEE y EFPA.

El estudio recuerda que la mayoría de países de nuestro entorno aplican algún mecanismo para suavizar esta doble imposición. Las fórmulas varían, pero suelen incluir exenciones parciales, deducciones en cuota o sistemas de integración entre Sociedades e IRPF. España, en cambio, mantiene un esquema que grava con intensidad el reparto de beneficios y que, según los autores, resulta incoherente con el objetivo de fomentar el ahorro, la inversión productiva y el desarrollo de los mercados de capitales.

La comparación europea es especialmente significativa. El gráfico incluido en el informe sobre tributación conjunta del capital sitúa a España con una carga del 47,5%, por encima de la media comunitaria del 38,8% y lejos de países como Suiza (37,4%), Polonia (34,4%), Croacia (27,8%), Grecia (25,9%), Hungría (22,7%), Estonia (22%) o Bulgaria (14,5%).

El IEE sostiene que esta fiscalidad "no solo afecta a los grandes inversores, sino también al desarrollo de una cultura financiera más orientada al largo plazo. Si el ahorrador percibe que invertir en empresas implica soportar una factura fiscal más elevada y compleja, tenderá a refugiarse en activos más líquidos, conservadores o fiscalmente favorecidos, aunque no siempre sean los más productivos para la economía".