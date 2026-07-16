La campaña de la CEOE sobre el absentismo que indigna a CCOO: exigen su retirada inmediata

El absentismo laboral cada vez está ganando un mayor peso en el debate público y político. Desde hace varios meses, en Libre Mercado hemos informado en distintas ocasiones de las causas y las consecuencias que se derivan de este fenómeno. Pero han sido unas declaraciones de un representante de CEOE en Castilla-La Mancha y, posteriormente, la intervención de Feijóo en la que calificó al absentismo de "cáncer" han suscitado una polémica que ha provocado

En este contexto, CEOE ha puesto en marcha una campaña difundida en Cantabria con la que incide en los problemas y los costes del absentismo, para lo cual ha decidido utilizar carteles informativos y marquesinas para alertar de que "evitar las consecuencias del absentismo es responsabilidad de todos". A continuación podemos ver una imagen de una marquesina en Cantabria donde se puede leer este mensaje.

Europa Press

Sin embargo, desde los sindicatos esta campaña ha generado un auténtico espanto. Al respecto, el sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha exigido a la CEOE la retirada inmediata de esta campaña publicitaria que, a juicio del sindicato, criminaliza a los trabajadores que se ausentan de su puesto por ejercer lo que consideran derechos reconocidos legalmente.

De este modo, la organización defiende que los mensajes trasladan una imagen distorsionada del absentismo laboral y responsabilizan a los empleados del mal funcionamiento de determinados servicios, obviando el papel que desempeñan las empresas en la planificación de sus plantillas.

En este contexto, en un comunicado difundido este jueves, el sindicato califica la campaña de "especialmente grosera e insultante" y reclama su retirada de forma inmediata. Al respecto, el secretario confederal de Salud Laboral y Medio Ambiente de CCOO, Mariano Sanz, considera que este tipo de mensajes mezclan situaciones muy diferentes bajo el concepto de absentismo y terminan culpabilizando a los trabajadores.

De hecho, según el sindicato, la publicidad traslada a la ciudadanía la idea de que los retrasos o deficiencias en determinados servicios son consecuencia directa de las ausencias de los empleados, cuando, en su opinión, también influyen factores como la organización empresarial o la falta de personal suficiente.

Con todo, CCOO sostiene que la responsabilidad de garantizar un servicio adecuado corresponde a las empresas, que, aseguran, deben dimensionar correctamente sus plantillas y planificar la cobertura de las ausencias previstas. En este sentido, la organización incide en que los trabajadores pueden ausentarse legalmente por múltiples motivos, entre ellos las bajas médicas, los permisos de maternidad y paternidad, los permisos por matrimonio, fallecimiento de familiares, cambios de residencia, formación o las horas destinadas a la representación sindical.

En consecuencia, según el sindicato, presentar todas estas situaciones como absentismo supone una tergiversación del debate y contribuye a generar una imagen negativa de quienes ejercen derechos reconocidos por la legislación laboral.

Así las cosas, más allá de la retirada de la campaña, CCOO reclama que el debate se centre en la prevención de riesgos y en la salud laboral. De este modo, el sindicato insiste en que la seguridad y la salud de los trabajadores son una obligación legal de las empresas y considera que la discusión no debe enfocarse únicamente en las cifras de absentismo, sino también en las condiciones laborales que pueden provocar bajas médicas o dificultar la conciliación.

En este contexto, la organización considera "impresentable" responsabilizar a los trabajadores de problemas como la atención a personas mayores, retrasos en determinados servicios o la existencia de supuestas "bajaciones de los lunes", una expresión utilizada en ocasiones para cuestionar determinadas ausencias laborales.

Posibles acciones legales

CCOO ha advertido además de que estudiará la posibilidad de emprender acciones judiciales si la campaña no es retirada y sus promotores no rectifican los mensajes difundidos. Al respecto, desde la organización consideran que continuar asociando las ausencias justificadas con el mal funcionamiento de los servicios puede perjudicar la imagen de miles de trabajadores que ejercen derechos reconocidos por la normativa laboral.

Precisamente, la polémica se produce en un momento en el que el absentismo laboral continúa ocupando un lugar destacado en el debate entre sindicatos y organizaciones empresariales. Mientras la patronal insiste en el impacto económico que generan las ausencias y reclama medidas para reducirlas, los sindicatos defienden la necesidad de diferenciar entre el absentismo injustificado y las bajas o permisos amparados por la legislación, evitando que estos últimos sean utilizados para cuestionar derechos laborales consolidados.