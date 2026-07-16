La población búlgara en España se hunde casi un 40% en diez años

La regularización puesta en marcha por el Gobierno de Pedro Sánchez ha despertado de nuevo el debate sobre la política migratoria en un contexto en el que, además, en países como Francia o Bélgica se ha comprobado cuál es el resultado de la inmigración masiva y descontrolada. Así, se vuelve a discutir si la existencia de un Estado del bienestar como el que tenemos en España funciona como un motor de atracción que produce un efecto llamada para la inmigración irregular.

Ahora bien, lo cierto es que la inmigración puede servir también como termómetro para medir la situación económica de un país: aquellas personas que salen de sus países de origen tienden a trasladarse a lugares en los que puedan prosperar o, al menos, donde puedan vivir en mejores condiciones. Por ello, cuando se produce un éxodo significativo de extranjeros —sobre todo en el caso de población que llega con la intención de trabajar— puede ser consecuencia de un empeoramiento de la economía local. Esto es, precisamente, lo que está ocurriendo en España con los inmigrantes procedentes del Este de Europa.

Éxodo de búlgaros

Hace tiempo que la población extranjera procedente de países concretos —que llegaron a España, principalmente, con el objetivo de prosperar trabajando y encontrar nuevas oportunidades— ha comenzado a descender. Por ejemplo, la población rumana residente en España cayó un 30% entre 2012 y 2022, situándose en el 11% del total de extranjeros. Por su parte, entre la población china también se ha comprobado un fenómeno similar.

En este contexto, los búlgaros también están saliendo de España. Así lo confirman los datos publicados por el INE, que muestran cómo la población búlgara residente en España ha caído desde los 166.148 registrados a principios de 2012 —máximo histórico— hasta los 101.001 de principios de 2022 —último dato disponible de la Estadística del Padrón Continuo—. Por tanto, en una década se ha producido una caída del 39,21%.

INE

Esta drástica caída de casi el 40% de la población búlgara residente en España se produce, además, después de que en la década anterior nuestro país registrara un notable incremento de la población procedente de Bulgaria. Concretamente, como muestra la serie histórica del INE, los extranjeros procedentes de este país pasaron de 52.585 en 2003 a un total de 166.148 en 2012, con un incremento del 216%.

Del mismo modo, cabe destacar además que el Censo Anual de Población del INE correspondiente al año 2025 recoge un caída de casi el 3% de la población en sólo un año, pasando de los 112.834 en 2024 hasta los 109.604 de 2025. Al respecto, el organismo estadístico informa de que "en términos relativos, y entre las nacionalidades con mayor número de extranjeros, los mayores incrementos se registraron entre los ciudadanos de Perú (18,6%), Colombia (17,0%) y Venezuela (16,2%). Por su parte, Ucrania (-3,8%), Bulgaria (-2,9%) y Reino Unido (-2,2%) presentaron los mayores descensos".

INE

En cualquier caso, lo cierto es que este éxodo de población rumana ya se ha visto también en otros países europeos. Concretamente, como hemos informado en Libre Mercado, los búlgaros están abandonando Alemania para regresar a su país de origen, sobre todo aquellos que cuentan con una alta cualificación. El motivo reside fundamentalmente, según el medio alemán Deutsche Welle, en que muchos búlgaros con una gran cualificación se ven "atraídos por el importante aumento de ingresos que supone el teletrabajo".