Los pescadores piden prohibir la pesca del salmón en Asturias

La temporada del salmón ha terminado en Asturias con 106 capturas, la cifra más baja desde que existen registros. Ante esta situación, la Real Asociación Asturiana de Pesca Fluvial considera que ha llegado el momento de estudiar una medida que hace unos años parecía impensable: prohibir temporalmente la pesca del salmón en los ríos para favorecer la recuperación de la especie.

La organización recuerda que el descenso viene de lejos. Según sus datos, que se remontan a 1949, el mejor año fue 1969, cuando se capturaron 6.893 salmones en los ríos asturianos. Desde entonces las cifras han ido disminuyendo hasta situarse en poco más de un centenar de ejemplares durante las dos últimas campañas.

La tendencia no afecta únicamente a Asturias. En Cantabria la temporada ha concluido con solo tres capturas, mientras que en Galicia, País Vasco y Navarra la pesca del salmón ya está prohibida para favorecer la conservación de la especie.

La sobrepesca, los depredadores y el mar

Los pescadores atribuyen el desplome principalmente a la antigua presión de la pesca industrial en el océano, especialmente en las rutas migratorias que atraviesan el canal de San Jorge, entre Irlanda y Gran Bretaña. Aunque esa actividad se ha reducido notablemente, consideran que sus efectos siguen notándose décadas después.

También apuntan al incremento de depredadores como nutrias, cormoranes o incluso osos, cuya protección, sostienen, ha aumentado la presión sobre unas poblaciones de salmón cada vez más reducidas.

Una situación crítica

La Real Asociación Asturiana de Pesca Fluvial reclama que el salmón sea incluido en el Catálogo Español de Especies Amenazadas como especie en peligro de extinción, una decisión que supondría la prohibición de su pesca deportiva en toda España.

El Gobierno ya ha encargado un informe al Comité Científico que asesora al Comité de Flora y Fauna para evaluar el estado de conservación del salmón atlántico. Si el dictamen concluye que la especie debe catalogarse como en peligro de extinción, la última palabra la tendrán las comunidades autónomas, que deberán votar si aprueban o no esa protección reforzada.

La situación llega apenas dos meses después de que Asturias viviera otro hecho inédito: la ausencia del tradicional campanu, el primer salmón de la temporada, que por primera vez apareció más de un mes después de la apertura de la campaña tras semanas de incertidumbre y subastas suspendidas.