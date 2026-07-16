Sólo el 26% de los regularizados por Sánchez cotiza a la Seguridad Social

El Ministerio de Seguridad Social y Migraciones anunció hace varias semanas que el proceso de regularización masiva de inmigrantes ha sumado un total de 159.097 nuevos afiliados a la Seguridad Social a 30 de junio, día en el que acabó el plazo para presentar solicitudes. En concreto, el Gobierno ha cifrado el total de solicitudes en 1.174.978, una cantidad muy superior a la horquilla de entre 300.000 y 500.000 solicitudes de las que hablaba el Ejecutivo en su momento.

De estos 1,17 millones de solicitudes, el 79,6% corresponden al arraigo y otro 20,4% a los que solicitaron protección internacional. Según los datos oficiales, un total de 609.737 expedientes (de los más de 1,1 millones) "ya han sido tramitados".

Solo 26 de cada 100 regularizados cotizan

Según estos datos oficiales, si comparamos las 159.097 nuevas afiliaciones a la Seguridad Social que han sido fruto de esta regularización, con el total de solicitudes tramitadas (609.737), lo que conlleva un permiso temporal para residir y trabajar en España, tenemos que solo el 26% de los inmigrantes regularizados se han afiliado a la Seguridad Social.

El Gobierno no ha desglosado esa cifra exacta por edad, por lo que no sabemos cuántos de ellos están en edad de trabajar (y cotizar). Lo que sí sabemos es que el 70% del total de los solicitantes tenía entre 25 y 64 años.

Sea como fuere, estos datos chocan de lleno con los argumentos que esgrimían el Gobierno y los partidarios de la regularización extraordinaria, que daban a entender que la gran mayoría de los que se encontraban en situación irregular estaban trabajando de manera informal. Algo que, por el momento, no se cumple.

Si nos fijamos bien, el Gobierno ha vuelto a hacer públicos unos datos que, en un principio, parecen darle la razón, pero que al final se vuelven en su contra. Ejemplo de ello es la comparecencia de Pedro Sánchez cuando habló sobre cuánto caería el PIB en España en ausencia de los actuales flujos migratorios y resultó que el PIB per cápita de los españoles subiría.

Por otro lado, el Ejecutivo ha informado de otros datos sobre las personas que han solicitado la regularización de su situación. En concreto, el 57% de los solicitantes son hombres y el 43% son mujeres. Así como también el 81% de los solicitantes tiene menos de 45 años y un 13% tiene 65 años o más.

Sobre el origen de los solicitantes de la regularización, destacan que Colombia concentra el mayor número de las solicitudes, con el 25,9% del total, seguida de Marruecos (13,3%), Venezuela (11,8%), Perú (8,8%) y Honduras (4,9%). Dos de cada tres solicitantes proceden de América Central y del Sur, mientras que el 22,9% es de origen africano y un 8,3% de Asia.

América Central y del Sur

Cataluña es la comunidad autónoma que concentra la mayor cantidad de solicitudes (257.602), seguida de la Comunidad de Madrid (202.424), la Comunidad Valenciana (161.557). A estas regiones les siguen Castilla-La Mancha, País Vasco, Murcia, Castilla y León, Galicia y Canarias, aunque no han detallado cuántas solicitudes han recibido cada una de ellas.

Así pues, lo realmente llamativo es que menos del 30% de los solicitantes de la regularización hayan supuesto una nueva alta en la Seguridad Social, destrozando con ello otra expectativa del Gobierno. A no ser que para el Ejecutivo sea un éxito que tan solo 28 de cada 100 regularizados hayan empezado a cotizar a la Seguridad Social.