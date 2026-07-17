Tras el informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear a la prórroga que pidieron las propietarias para la central nuclear de Almaraz, arranca el plazo, de dos meses, para que el Gobierno decida si accede a concederla o por el contrario mantiene el calendario de cierre, que arrancaría en 2027 con la central extremeña.

El calendario de cierre de las centrales nucleares españolas El Gobierno pactó en 2019 con las empresas un calendario de cierre de los siete reactores nucleares españoles que suponía que en 2035 ya no habría más centrales en marcha. El acuerdo, al que se ha venido agarrando el Gobierno cada vez que se ha cuestionado la medida, vino marcado por la presencia en el Ejecutivo de Podemos, que pedía el cierre inmediato de todas las centrales. Desde entonces el discurso de las propietarias ha ido girando hasta que el pasado mes de otoño las dueñas de la primera del calendario, Almaraz, solicitaron una miniprórroga de tres años, hasta 2030. Estas son las fechas previstas: Almaraz I: 1 noviembre 2027

Almaraz II : 31 octubre 2028

Ascó I : 2030

Cofrentes: 2030

Ascó II: 2032

Vandellós II: 2035

Trillo: 2035 Leer más

Desde el Ejecutivo, el Ministerio de Transición Ecológica se limitó a señalar este jueves que tendrían que estudiar toda la documentación que les remitirá el CSN. Mientras el sector nuclear, los trabajadores y los políticos locales celebraron el dictamen, que deja sin excusas al Gobierno, es previsible que las presiones se recrudezcan desde la extrema izquierda y el ecologismo, que ya hace unos meses lanzó un informe sosteniendo, frente a los estudios que dicen justo lo contrario, que cerrar las nucleares iba a acabar bajando los precios de la energía aceptando, eso sí, que en los primeros años quemar más gas implicaría una mayor factura.

Como primera acción, activistas de Greenpeace han desplegado una pancarta en el arco de Moncloa con un eslogan apelando a que el presidente del Gobierno, en este tema, sí cumpla su palabra: "Pedro, cumple tu palabra. Di no a las nucleares".

En una nota, han descrito la lona como "una nota gigante en la nevera presidencial": "No dudamos de su buena memoria, seguro que se sabe muy bien el calendario de cierres: la primera central nuclear en la lista es Almaraz en 2027 y luego progresivamente el resto de las centrales españolas hasta terminar con Trillo en 2035. También seguro que es consciente de las consecuencias: si no las cierra, el admirado modelo energético español, basado en el sol, el viento y el agua, se va al traste. Además, sabe que para cerrarlas todas hay que seguir desplegando el tridente de la transición: renovables, almacenamiento y redes", ha manifestado. La pancarta, añaden, se ha colocado ahí "cerca de su oficina por si se le olvidara".

No todo el ecologismo mantiene las posiciones del ecologismo español: otra asociación internacional pidió hace pocos meses a Sánchez que, lejos de cerrarlas, mantuviera activas Almaraz y el resto invocando, entre otros argumentos, que son perfectamente compatibles con el despliegue eólico y fotovoltaico, que no generan emisiones y que también contribuyen a la estabilidad del sistema eléctrico tras eventos como el apagón de abril.

Mientras, en España, además de Greenpeace, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife y WWF defienden que el calendario de cierre es "uno de los pilares" de la transición energética española prevista en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec) y que retrasar el cierre generaría "incertidumbre sobre una planificación que ha guiado las inversiones y la transición energética de los últimos años".