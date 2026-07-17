Empresarios catalanes presionan a Sánchez para que revise también el cierre de Ascó y Vandellós

Mientras la vicepresidenta Sara Aagesen ha avanzado este viernes que ya están "analizando en profundidad" el informe del Consejo de Seguridad Nuclear que avala la prórroga de tres años de la central nuclear de Almaraz, los empresarios catalanes han aprovechado la noticia para volver a reclamar un aplazamiento de los cierres que afectan a su comunidad, los de las centrales de Ascó y Vandellós, que producen un total del 59 por ciento de la electricidad de la región y cuyo apagado, denuncian, no pueden permitirse en una región con un pobre despliegue renovable.
En un comunicado, la patronal Foment del Treball ha aprovechado el informe del CSN para reclamar la revisión de todo el calendario nuclear, demandando que la política energética se base en criterios técnicos, económicos y de seguridad de suministro, "y no en planteamientos ideológicos". Según el presidente de Foment del Treball, el exconvergente Josep Sánchez Llibre, el Gobierno "tiene que autorizar la continuidad de Almaraz" y también "revisar inmediatamente" el calendario de cierre del resto de centrales nucleares españolas.
La patronal también ha reclamado al Gobierno catalán que defienda ante el Ejecutivo central la ampliación del ciclo productivo de las centrales catalanas, y al Gobierno de Sánchez que "abra un diálogo" con las empresas propietarias, organismos reguladores, comunidades autónomas y sectores industriales.
Según llevan meses denunciando los empresarios, las centrales nucleares catalanas son infraestructuras "estratégicas" para la competitividad de su economía, que en caso de cierre dependería de otras regiones.
Los empresarios señalan que la continuidad de estas tres centrales permitiría disponer de una energía estable, sin emisiones y previsible durante los próximos años, algo "especialmente relevante" en Cataluña ante "el retraso acumulado" en el despliegue de las renovables.
"Lo hemos dicho reiteradamente: queremos descarbonizar la industria, no desindustrializar el país. La energía nuclear y las energías renovables no son alternativas excluyentes, sino tecnologías complementarias para garantizar una transición energética ordenada, competitiva y segura", defiende la patronal.