Empresarios catalanes presionan a Sánchez para que revise también el cierre de Ascó y Vandellós

Mientras la vicepresidenta Sara Aagesen ha avanzado este viernes que ya están "analizando en profundidad" el informe del Consejo de Seguridad Nuclear que avala la prórroga de tres años de la central nuclear de Almaraz, los empresarios catalanes han aprovechado la noticia para volver a reclamar un aplazamiento de los cierres que afectan a su comunidad, los de las centrales de Ascó y Vandellós, que producen un total del 59 por ciento de la electricidad de la región y cuyo apagado, denuncian, no pueden permitirse en una región con un pobre despliegue renovable.

El calendario de cierre de las centrales nucleares españolas El Gobierno pactó en 2019 con las empresas un calendario de cierre de los siete reactores nucleares españoles que suponía que en 2035 ya no habría más centrales en marcha. El acuerdo, al que se ha venido agarrando el Gobierno cada vez que se ha cuestionado la medida, vino marcado por la presencia en el Ejecutivo de Podemos, que pedía el cierre inmediato de todas las centrales. Desde entonces el discurso de las propietarias ha ido girando hasta que el pasado mes de otoño las dueñas de la primera del calendario, Almaraz, solicitaron una miniprórroga de tres años, hasta 2030. Estas son las fechas previstas: Almaraz I: 1 noviembre 2027

Almaraz II : 31 octubre 2028

Ascó I : 2030

Cofrentes: 2030

Ascó II: 2032

Vandellós II: 2035

Trillo: 2035 Leer más

En un comunicado, la patronal Foment del Treball ha aprovechado el informe del CSN para reclamar la revisión de todo el calendario nuclear, demandando que la política energética se base en criterios técnicos, económicos y de seguridad de suministro, "y no en planteamientos ideológicos". Según el presidente de Foment del Treball, el exconvergente Josep Sánchez Llibre, el Gobierno "tiene que autorizar la continuidad de Almaraz" y también "revisar inmediatamente" el calendario de cierre del resto de centrales nucleares españolas.

La patronal también ha reclamado al Gobierno catalán que defienda ante el Ejecutivo central la ampliación del ciclo productivo de las centrales catalanas, y al Gobierno de Sánchez que "abra un diálogo" con las empresas propietarias, organismos reguladores, comunidades autónomas y sectores industriales.

Según llevan meses denunciando los empresarios, las centrales nucleares catalanas son infraestructuras "estratégicas" para la competitividad de su economía, que en caso de cierre dependería de otras regiones.

Los empresarios señalan que la continuidad de estas tres centrales permitiría disponer de una energía estable, sin emisiones y previsible durante los próximos años, algo "especialmente relevante" en Cataluña ante "el retraso acumulado" en el despliegue de las renovables.

"Lo hemos dicho reiteradamente: queremos descarbonizar la industria, no desindustrializar el país. La energía nuclear y las energías renovables no son alternativas excluyentes, sino tecnologías complementarias para garantizar una transición energética ordenada, competitiva y segura", defiende la patronal.