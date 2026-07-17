Grupo Billingham suma a sus cuatro décadas el premio a la mejor experiencia de compra del sector

Pocas empresas del merchandising español pueden hablar de más de cuarenta años de trayectoria. Grupo Billingham es una de ellas, y acaba de añadir a ese recorrido un reconocimiento en el ámbito del ecommerce, donde llevan la friolera de 25 años de experiencia vendiendo online. Acaba de recibir el premio a la Mejor Seller Experience, la mejor experiencia de compra, en la primera edición de Marketplace Night, la gala que Ecommerce News celebró en Madrid el 30 de junio.

Un premio que se gana con hechos

Esta categoría valora el trato que recibe el comprador, cómo se le atiende, si el pedido llega a tiempo y qué ocurre cuando surge un imprevisto. En las tres áreas, Grupo Billingham llega con cifras concretas.

Su valoración media es de 4,9 sobre 5, a partir de más de 2.000 reseñas que no proceden de una encuesta interna, sino de clientes reales acumuladas con los años. A ello se suman un compromiso de respuesta en una hora para las incidencias urgentes, una fecha de entrega en la ficha de producto que se conoce antes de pagar y una Garantía 360º que se hace cargo del coste de cualquier fallo sin repercutirlo en el cliente.

El aval de los propios profesionales

Buena parte del valor de este premio está en quién lo concede. Son los propios profesionales del ámbito del ecommerce quienes, como jurado, valoran compañías que se mueven en su mismo terreno.

El jurado estuvo presidido por Susana Voces, presidenta de ADIGITAL, la patronal española de la economía digital, y lo completaron 27 profesionales del ecommerce. Figuraban entre ellos consultores muy conocidos del sector, como Jordi Ordóñez, José Carlos Cortizo o José Luis Ferrero, y cargos de primer nivel de compañías como Shopify, representada por Blas Segarra, su responsable comercial y de alianzas en España y Portugal, Coca-Cola, Mahou-San Miguel, Kiabi o InPost. El encargado de recoger el premio fue Dámaso Curto Tejada, fundador, junto a su hermano Francisco Curto, de Grupo Billingham.

Una trayectoria con respaldo

Grupo Billingham se ha convertido en una empresa de referencia en el merchandising personalizado y el regalo de empresa, y el premio a la Mejor Seller Experience viene a confirmarlo, supone un reconocimiento del sector que se apoya en más de 100.000 clientes y una valoración media de 4,9 sobre 5.

Para las empresas que recurren a este tipo de proveedores, un galardón así no es un simple sello. Es la señal de que el pedido, casi siempre ligado a un evento con fecha, va a llegar bien y a tiempo.