¿Cuánto se quedará Hacienda por cada jugador si España gana el Mundial?

La Selección española de fútbol comparecerá este domingo ante el combinado argentino tras haber sellado su pase a la final dominando de forma solvente y clara en el partido frente a Francia en las semifinales. Queda por ver, por tanto, si los jugadores de Luis de la Fuente pueden repetir el hito del año 2010 y levantar la copa del mundo otra vez.

En cualquier caso, no sólo la Selección de fútbol se disputa una importante victoria el próximo domingo. Como siempre, sobre todo cuando se trata de premios que representan grandes sumas de dinero, la Agencia Tributaria también se verá beneficiada del resultado del partido. De hecho, podemos decir que, independientemente del marcador con el que finalice el encuentro, el Fisco ya tiene asegurados unos significativos ingresos derivados de las primas que cobrarán los jugadores de la Selección.

Rejonazo fiscal del 54%

Sea cual sea el resultado de la final del Mundial, que enfrentará el próximo domingo a España y Argentina, la Agencia Tributaria ya tiene garantizada su victoria particular, porque se llevará prácticamente la mitad del dinero que los jugadores de la Selección ingresen por las primas que se pagan por haber pasado de fase. Así se desprende de los cálculos realizados por la plataforma digital de asesoría fiscal TaxDown, a los que ha tenido acceso Libre Mercado.

Al respecto, la firma recuerda que "antes de arrancar el torneo, los capitanes de la Selección y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) pactaron un sistema de primas que solo se activaba a partir de cuartos de final". En este sentido, destacan además que "por alcanzar la final, cada uno de los 26 jugadores tiene ya garantizados 440.000 euros brutos; si España gana, la cifra asciende a 750.000 euros brutos por jugador, un 25% más que los 600.000 euros que cobraron los campeones de Sudáfrica 2010".

En todo caso, TaxDown subraya que estas primas que se llevarán los jugadores de la Selección suponen, a efectos tributarios, rendimientos del trabajo, por lo que deben tributar en el IRPF. No obstante, explican que "la particularidad es que estos futbolistas ya perciben salarios millonarios que superan de largo el último tramo del impuesto (300.000 euros anuales), por lo que la prima se grava por completo al tipo marginal máximo".

De este modo, desde la plataforma detallan que este tipo máximo se divide en dos tramos: uno estatal, que es igual para todo el país, y que se sitúa en el 24,5% para las rentas superiores a 300.000 euros; y otro autonómico, que depende de los gobiernos regionales. Así las cosas, un jugador residente en Madrid tributaría al 45%, puesto que al 24,5% estatal se sumaría un 20,5% adicional. Por su parte, este tipo impositivo alcanza el 50% en Cataluña y el 54% en Valencia.

En consecuencia, si España gana el Mundial, con una prima de 750.000 euros brutos, un jugador residente en Madrid pagará al Fisco 337.500 euros y se quedará con 412.500 euros netos. Del mismo modo, un jugador residente en Cataluña abonará a Hacienda 375.000 euros y se quedará con otros 375.000 euros netos. Por su parte, en el caso de Valencia, la factura al Fisco aumenta hasta los 405.000 euros, por lo que el beneficio para un jugador que viva en esta región quedaría en 345.000 euros.

TaxDown

En caso de perder la final y, por tanto, quedar como subcampeones del Mundial, los jugadores que vivan en Madrid tendrían que darle a Hacienda 198.000 euros, pudiéndose quedar con un total de 242.000 euros netos. En cambio, en el caso de Cataluña, el Fisco se llevaría 220.000 euros por jugador. Finalmente, en Valencia los jugadores tendrían que pagarle 237.600 euros al Fisco, por lo que se quedarían con 202.400 euros.

TaxDown

Con todo, TaxDown calcula que, "sumando las primas de los 26 convocados, la factura fiscal es considerable". Concretamente, si España gana el campeonato, "el conjunto de las primas asciende a 19,5 millones de euros brutos, de los que Hacienda ingresaría entre 8,8 millones (si todos residieran en Madrid) y 10,5 millones de euros (si todos lo hicieran en la Comunidad Valenciana)". Por otra parte, "en caso de subcampeonato, las primas suman 11,4 millones y la recaudación oscilaría entre 5,1 y 6,2 millones de euros".

Al mismo tiempo, la plataforma también incide en que "al disputarse la final en Estados Unidos, cabe preguntarse si el país anfitrión puede reclamar una parte". Al respecto, desde TaxDown recuerdan que "el convenio de doble imposición entre España y EEUU permite en teoría gravar allí la parte de la prima ligada a la actuación en su territorio, al superar esta el mínimo de 10.000 dólares que fija el tratado".

No obstante, inciden en que "en la práctica, sin embargo, la tributación se concentra en España: la prima la abona la RFEF —una entidad española— y, de existir retención estadounidense, el jugador la recuperaría a través de la deducción por doble imposición internacional en su IRPF, sin pagar dos veces". De hecho, desde TaxDown explican también que "la exención fiscal que la FIFA pactó con Estados Unidos, además, ampara a las federaciones, no a los jugadores, cuya prima sigue las reglas habituales del IRPF".