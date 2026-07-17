Hartazgo entre los propietarios por tener que pagar la luz y el agua a los inquiokupas: "Dejan el grifo abierto"

No es oro todo lo que reluce en la comentada sentencia del Tribunal Supremo que fija doctrina para dar un alivio al propietario al determinar que cortar la luz o el agua a los okupas no es delito de coacciones.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Libre Mercado y que tiene fecha del 24 de junio, establece que cortar los suministros básicos de una vivienda okupada ilegalmente no constituye, por regla general, un delito de coacciones, pero siempre que quienes permanecen en el inmueble carezcan de cualquier título jurídico para hacerlo.

No ampara a los caseros

Es decir, la Sala de lo Penal no estaría amparando a los caseros víctimas de los inquilinos morosos —o inquiokupas—, que se ven obligados a seguir costeando los suministros durante meses (o incluso años) a pesar de no recibir la correspondiente renta. Estos casos se dan cuando suministros como la luz y el gas continúan a nombre del propietario después de haber alquilado la vivienda o en los casos de los gastos de comunidad, que corren a cargo del dueño y que tiene que seguir pagando, por ejemplo, el agua.

Así, el Supremo determina que, por dar de baja sus suministros, el dueño del inmueble no coacciona a "quien, sin ostentar derecho ni título alguno que le ampare (por ejemplo, porque ha usurpado el bien), pretende un aprovechamiento de un bien ajeno". En tal caso, "la interrupción de los suministros no colmaría el elemento normativo sin estar autorizado, consustancial al ilícito de coacciones; bien desde la perspectiva de la no exigibilidad, imponiendo una obligación de preservar los suministros de dicho inmueble, en provecho de personas que acceden al mismo de forma ilegítima; o bien desde la perspectiva de la proscripción del enriquecimiento injusto" añade el texto.

Sin embargo, "no es equiparable que la acción se desarrolle sobre un sujeto pasivo que goza de un legítimo, al menos, aparente o en disputa, título de acceso y disfrute de la posesión del bien" reza el texto. Este punto protegería a los inquiokupas.

"Una práctica para hacer daño al propietario"

El portavoz de la Plataforma Afectados por la Ocupación, Ricardo Bravo, lamenta que la sentencia no incluya a los inquiokupas porque "hubo un título posesorio en un momento dado, aunque haya acabado su vigencia o una de las partes no haya cumplido con ese contrato", señala a Libre Mercado.

Que los propietarios tengan que cargar con los gastos de sus inquilinos morosos supone una prueba más de la desprotección jurídica que sufren a la hora de poner sus viviendas en el mercado. Desde la fundación de esta asociación, Bravo se ha encontrado con multitud de casos similares. Uno de los más sangrantes de los que recuerda ocurrió en el año 2022, cuando una vecina de 97 años de Colmenar Viejo tuvo que pagar 2.000 euros de agua porque sus inquiokupas decidieron llenar la piscina.

"Pero también pasa con la luz y con cualquier suministro. En muchas ocasiones, nos hemos encontrado gastos de calefacción elevadísimos porque claro, como no pagan ellos, pues la dejaban todo el tiempo encendida, igual que el aire acondicionado, la luz o los grifos abiertos. Es decir, es una práctica que además se utiliza para hacer daño al propietario" relata Bravo.

El portavoz de la Plataforma Afectados por la Ocupación concluye que "la sentencia del Tribunal Supremo ha aplicado lo comprensible y lo lógico al establecer que el corte de los suministros no se considera coacción en el caso de las usurpaciones. Esta sentencia supone que, por fin, se unifica este criterio en toda España porque antes sólo se aplicaba en la Audiencia de Barcelona y de Gerona. Parece que ahora se va a hacer un criterio nacional, que ya iba siendo hora, pero lo que solicitamos es que se pueda solicitar esta doctrina en los casos de inquiokupación".

El origen de la sentencia

El origen de esta sentencia se produce tras la condena a "9 meses de prisión por un delito de coacciones en el ámbito de la violencia de género a un hombre que, en un proceso de divorcio, canceló, sin aviso previo, el suministro de la luz de la vivienda familiar en la que se había quedado la mujer tras la separación de hecho de la pareja". La Sala considera que, "al cancelar el contrato de suministro eléctrico, del que era titular, después de pagar el recibo de la luz durante casi seis meses cometió un acto de fuerza destinado a forzar a su esposa a que abandonase la vivienda y que, con su conducta, equiparable al corte de cables, pretendía mejorar su posición en la negociación subsiguiente a la ruptura matrimonial".

Por tanto, para el Supremo este caso sí se considera coacción, aunque menciona a las usurpaciones. Eso sí, la sentencia incluye un voto particular de 4 magistrados, de los 14 que forman el Pleno, que expresan su desacuerdo con el criterio de la mayoría porque consideran que la sentencia extiende el concepto de violencia "más allá de cualquier sentido aceptable y —razonablemente previsible—".

La Sala considera que este asunto presenta interés casacional al existir sentencias contradictorias en las Audiencias Provinciales y, en particular, en lo relativo al carácter típico de las conductas consistentes en dar de baja o cesar en el abono de los suministros de un inmueble, que se halla en disputa matrimonial.