La AIReF destapa la herencia envenenada que Sánchez podría dejar a Feijóo

El Gobierno debe hacer un importante ajuste fiscal para cumplir con las reglas fiscales nacionales. Concretamente, este ajuste tendría que alcanzar el 0,6% del PIB español. Así lo indica la AIReF —presidida actualmente por Inés Olóndriz, quien fuera mano derecha de María Jesús Montero en el Ministerio de Hacienda— en su último informe sobre la ejecución presupuestaria, la deuda pública y la regla de gasto correspondiente al año 2026, donde además se actualizan las previsiones de crecimiento de nuestra economía para los años 2026 y 2027.

De hecho, el organismo también alerta en su informe del incumplimiento de la regla de gasto nacional. Al respecto, se concluye que los Planes Económicos Financieros de las comunidades autónomas analizados en el estudio "no presentan, en general, medidas suficientes para contener el crecimiento del gasto computable y cumplir la regla de gasto en 2026 y 2027". Asimismo, se detalla que, un año más, la Administración Central "no ha cumplido con la obligación recogida en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de presentar un PEF".

Incumplimiento de las reglas fiscales

La Airef ha revisado al alza las previsiones de crecimiento económico. Así las cosas, según detalla el informe del organismo, el PIB español crecerá al 2,5% en 2026 y al 2,1% en 2027. Al respecto, se explica también que "el nuevo escenario mantiene a la demanda interna como principal motor del crecimiento en 2026 y 2027 en un contexto de fuerte afluencia de población extranjera y de impulso a la inversión procedente de los fondos europeos". Además, el organismo incide en que "la evolución coyuntural más reciente y la mejor perspectiva de evolución de los precios de la energía contribuye a la revisión al alza del crecimiento".

En cualquier caso, el organismo no sólo ha revisado al alza sus previsiones de crecimiento económico. En este contexto, la Airef detalla que las proyecciones del gasto primario neto de medidas de ingresos pasan "desde el 5,8% previsto en mayo hasta el 6,4%, frente al 3,5% comprometido en el Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo".

Según explica el organismo, estas cifras implican una desviación anual del 1,1% del PIB respecto al compromiso anual. Así, "en términos acumulados, el gasto neto se sitúa en el 16,5%, frente al 13% comprometido, situando la cuenta de control acumulada en el 1,2% del PIB". De hecho, como explica la AIReF en su informe, "este mayor crecimiento del gasto agota el margen que ofrece el marco fiscal europeo y hace que el cumplimiento en 2026 dependa de la cláusula de salvaguardia".

Con todo, la AIReF recuerda que el organismo "ha subrayado en numerosas ocasiones que las diferencias entre la regla de gasto nacional y la europea son relevantes y numerosas: de ámbito subjetivo, de definición de gasto computable, de ajuste de medidas de ingreso, de cálculo y de medición de cumplimiento". Lo más relevante es que "estas diferencias no son meramente técnicas, sino que responden a una concepción distinta: la regla nacional está concebida para países tendentes al equilibrio estructural, al impedir que el gasto computable crezca por encima del crecimiento potencial nominal de la economía, mientras que la europea está ideada para economías que deben afrontar un proceso de reducción de la deuda".

De este modo, el organismo subraya que "las consecuencias prácticas de esta incoherencia son el incremento de incertidumbre institucional y el debilitamiento de la correcta aplicación de ambos marcos, de modo que la multiplicidad de reglas nacionales dificulta la consecución de los objetivos europeos". Precisamente, por este motivo, la Airef defiende "una reforma integral del marco fiscal nacional que lo alinee con el europeo".

Ajuste de 10.000 millones

En este sentido, el informe de la AIReF pone de manifiesto también la necesidad de llevar a cabo un importante ajuste fiscal que permita a las administraciones públicas cumplir con las reglas fiscales nacionales. Al respecto, el organismo recuerda que, según las previsiones, este año la Administración Central no cumplirá con las reglas de gasto nacional debido a que se estima un crecimiento del gasto computable neto del 8,8%, muy alejado del límite del 3,5% establecido para 2026.

De hecho, la AIReF subraya que, dados estos cálculos, "se revisa al alza la estimación del informe anterior, que situaba ese crecimiento en el 7,2%". Así, el informe incide en que "esta revisión responde al aumento del gasto computable derivado, por un lado, de las nuevas medidas de gasto aprobadas por el Gobierno desde la publicación del informe anterior".

En este sentido, el organismo asegura que "para cumplir la regla de gasto en 2026, tal y como está prevista en la ley de estabilidad, la Administración Central tendría que reducir el gasto computable o adoptar medidas de aumento de ingresos por aproximadamente seis décimas de PIB, lo que situaría el déficit en el 2% del PIB". Así, teniendo en cuenta que de acuerdo con los datos del INE, el PIB nominal español se situó en el año 2025 en los 1,68 billones de euros, dicho ajuste tendría que alcanzar los 10.080 millones de euros.

Del mismo modo, cabe recordar que en un informe previo la Airef pedía a España un ajuste de más de 15.000 millones para cumplir con las reglas fiscales de la UE, aclarando que son necesarias medidas adicionales equivalentes al 0,6% del PIB en 2027 y al 0,3% del PIB en 2028. No obstante, cabe preguntarse si será el Gobierno de Pedro Sánchez el que tenga que ajustar las cuentas o será algo de lo que tenga que ocuparse el próximo Ejecutivo, que presumiblemente será liderado por Alberto Núñez Feijóo.

Al respecto, en referencia a las diferencias existentes entre la regla de gasto nacional y la europea, la AIReF asegura que "el cumplimiento del marco europeo en 2026 dependerá, en parte, de la aplicación de la cláusula de salvaguardia —de sostenibilidad— y de la valoración que realice la Comisión Europea sobre las medidas energéticas que notifique España". Según el organismo, esto "podría desplazar las necesidades de ajuste a 2027 y 2028".

Evolución de la deuda

Finalmente, en su informe también analiza la evolución de la deuda pública. En este sentido, el organismo explica que las proyecciones "apuntan a una reducción de 1,3 puntos porcentuales en 2026, hasta situar la ratio en el 99,3% del PIB". Al respecto, el organismo recuerda que esta previsión "mejora en seis décimas por la revisión al alza del crecimiento nominal, y se sitúa en línea con el objetivo del Gobierno, que prevé una ratio del 99,1% del PIB".

No obstante, durante la presentación del informe, la presidenta de la AIReF, Inés Olóndriz, recordó que "en uno de los últimos informes hemos señalado los nubarrones que hay en el medio plazo". Así, incidió en que "nosotros prevemos que la deuda siga descendiendo durante lo que queda de década y los primeros años de la década siguiente, pero a mitad de la década siguiente hay presiones que vienen principalmente por el envejecimiento". Por ello, Olóndriz aseguró que la AIReF exige "una estrategia fiscal del conjunto que sea coherente, que esté coordinada entre los distintos sectores, porque si nos fijamos únicamente en un subsector podemos llegar a conclusiones o a falsas ilusiones".