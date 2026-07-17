El informe que desmonta el victimismo catalán frente a Madrid por la financiación

Cataluña lleva años defendiendo que sufre un problema estructural de infrafinanciación y que recibe menos recursos de los que le corresponderían por su peso económico y demográfico. Sin embargo, un nuevo informe elaborado por el Centro Ruth Richardson de la Universidad Hespérides sostiene que los datos apuntan en una dirección muy distinta. Según el estudio, el principal problema de la Generalidad no sería la falta de ingresos, sino un nivel de gasto significativamente superior al de otras comunidades autónomas comparables, especialmente Madrid.

El informe, de Santiago Calvo y Daniel Fernández, recuerda que Cataluña figura entre las regiones con mayor capacidad fiscal de España. Antes de los mecanismos de redistribución, su capacidad tributaria se sitúa en torno al 109% de la media nacional. Madrid alcanza el 134%, muy por encima del resto de autonomías. Sin embargo, una vez aplicados los fondos de nivelación y los mecanismos de solidaridad interterritorial, Cataluña conserva una financiación relativa equivalente al 106,6% de la media, mientras que Madrid cae hasta el 101,5%. En la práctica, Madrid pierde más de 30 puntos de capacidad financiera relativa, mientras que Cataluña apenas pierde 3 (diez veces menos).

Esta diferencia resulta especialmente relevante porque desmonta uno de los argumentos más repetidos en el debate territorial. Si la financiación final por habitante ajustado sitúa a Cataluña por encima de la media nacional y por encima de Madrid, resulta difícil sostener que la comunidad catalana sea una de las grandes perjudicadas por el sistema. De hecho, el estudio concluye que Madrid soporta un esfuerzo redistributivo mucho mayor que Cataluña pese a recibir posteriormente menos recursos relativos.

Los autores también analizan la evolución de las cuentas públicas de ambas regiones. Mientras Madrid ha mantenido durante años niveles de endeudamiento relativamente contenidos, Cataluña ha acumulado uno de los mayores volúmenes de deuda pública de toda España. La deuda de la Generalidad supera actualmente los 90.000 millones de euros y ronda el 30% de su PIB regional. En Madrid, la cifra se sitúa en torno a los 37.000 millones y representa aproximadamente el 12% del PIB autonómico. En términos relativos, Cataluña soporta una carga de deuda más de dos veces superior a la madrileña.

La diferencia resulta todavía más llamativa si se tiene en cuenta que Cataluña ha sido la principal beneficiaria de los mecanismos extraordinarios de financiación puestos en marcha por el Estado durante la última década. Desde la creación del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), la Generalidad ha recibido más de 100.000 millones de euros en distintas líneas de financiación y refinanciación, concentrando alrededor de un tercio de todos los recursos movilizados a través de estos instrumentos.

El informe sostiene que estos datos son difíciles de reconciliar con la tesis de la infrafinanciación. Si el problema principal fuese la insuficiencia de ingresos, cabría esperar que otras comunidades con niveles similares de financiación presentasen dificultades parecidas. Sin embargo, la evolución de Madrid apunta en sentido contrario. Con menos financiación relativa tras la redistribución y sin recurrir masivamente a mecanismos extraordinarios de rescate, la comunidad madrileña ha conseguido mantener unas cuentas públicas significativamente más equilibradas.

El gasto, clave

La explicación propuesta por los autores se encuentra en el lado del gasto. Según el estudio, Cataluña presenta un volumen de gasto autonómico claramente superior al de Madrid. Tomando como referencia los presupuestos autonómicos más recientes, el gasto consolidado de la Generalidad supera los 45.000 millones de euros anuales, frente a unos 28.000 millones en la Comunidad de Madrid. La diferencia no se explica únicamente por la población, sino también por el tamaño de la estructura administrativa y del sector público dependiente de la administración autonómica.

Los investigadores destacan asimismo que Cataluña mantiene una red de empresas públicas, consorcios, agencias, observatorios y organismos autónomos considerablemente más extensa que la existente en Madrid. Esta estructura genera compromisos permanentes de gasto que incrementan la presión sobre las cuentas públicas y alimentan la demanda de mayores recursos financieros. Desde esta perspectiva, el déficit presupuestario sería consecuencia de un modelo de gasto más expansivo y no de una insuficiencia estructural de ingresos.

La comparación económica tampoco resulta favorable a la tesis de la infrafinanciación. Durante las dos últimas décadas Madrid ha superado a Cataluña como principal economía regional de España. El PIB madrileño ya representa cerca del 20% de la producción nacional, frente a aproximadamente el 19% de Cataluña. Además, la renta per cápita madrileña supera en más de 8.000 euros anuales a la catalana, mientras que la región capitalina atrae una proporción significativamente mayor de inversión extranjera, creación de empresas y nuevos contribuyentes.

Por todo ello, el informe concluye que el debate sobre la financiación autonómica se ha planteado de forma incompleta. Los datos muestran que Cataluña dispone de recursos comparables o incluso superiores a los de otras comunidades, que ha recibido un volumen extraordinario de apoyo financiero por parte del Estado y que, aun así, acumula una deuda muy superior a la madrileña. Según los autores, la cuestión fundamental no es cuánto dinero recibe la Generalidad, sino cómo lo gasta. Esa sería, a juicio de Calvo y Fernández, la verdadera explicación de los desequilibrios presupuestarios que arrastra la administración catalana desde hace años.