Nuevo terremoto en la Agencia Tributaria: cesan a la directora de Recursos Humanos

Enésimo escándalo en la Agencia Tributaria. El nuevo director de la AEAT ha fulminado a María Consuelo Sánchez de la dirección de RRHH del organismo. Para sustituir a María Consuelo, el recién nombrado jefe del fisco, Antonio Ansón, ha elegido a Celso González, exconsejero de Hacienda con el PSOE.

Tal y como se ha publicado en el BOE este viernes, "en uso de las atribuciones que me confiere el artículo 103.3.2 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, según redacción dada al mismo por la Ley 18/1991, de 6 de junio, he dispuesto el cese de doña María Consuelo Sánchez García como Directora del Departamento de Recursos Humanos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, agradeciéndole los servicios prestados". Jesús Gascón Catalán, el Presidente de la AEAT y número dos del Ministro de Hacienda, Arcadi España, firma el texto.

De nuevo, desde el Gobierno intentan quitar hierro a la importancia de las salidas que se están produciendo en la cúpula de la AEAT en los últimos días. "Es un cambio natural" aseguran a Libre Mercado tanto fuentes oficiales de la AEAT como del Ministerio de Hacienda, que añaden que "no hay ninguna crisis" interna en el organismo.

Un marcado perfil socialista

Sin embargo, el nombramiento de Celso González no deja de resultar llamativo debido a su cercanía con el PSOE. Tanto es así, que en el año 2019 este alto funcionario fue nombrado Consejero de Hacienda de La Rioja con los socialistas. Además, en 2024 fue nombrado director general de Gestión Migratoria con Elma Saiz.

También resulta llamativo que González vuelva a ser nombrado para un puesto que ya desempeñó antes de ser nombrado Consejero con el PSOE, debido a su trayectoria en la AEAT, y cuando roza los 80 años. Otro detalle a tener en cuenta es que la hasta hoy directora de RRHH de la AEAT llevaba solo en el cargo desde 2024, "y en estos puestos los elegidos suelen estar mucho más tiempo" explican a LM fuentes conocedoras del funcionamiento interno de la AEAT. "Es evidente que ha tenido que pasar algo grave" añaden.

Antes de coger las riendas del fisco hace 10 días, Antonio Ansón ejercía de jefe de gabinete del actual secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón. Por tanto, estamos ante hombres de plena confianza del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Cascada de huidas

El nombramiento de Ansón se produce tras el escándalo que saltó al conocerse que Soledad Fernández Doctor, había pedido dejar el cargo como directora general de la AEAT. Aunque el Gobierno sostuvo que no se trataba de una dimisión derivada de una crisis interna y aseguró que el relevo estaba pactado desde hace meses, la salida de 'Marisol' se ha producido en un momento marcado por numerosas controversias que han erosionado todavía más la imagen de Hacienda.

El trato al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, por no pagar impuestos en España, la alfombra roja para entregar la Agencia Tributaria a Cataluña, la actitud ante las joyas de Zapatero o que no se percataran del dinero que corría en comisiones por la Sepi son ejemplos de ellas. Esta misma semana, Soledad Fernández, ha tenido que comparecer en el Senado debido al Caso Sepi, y algunas de sus declaraciones han generado un importante revuelo, como las referentes a que Julio Martínez, el amigo de los negocios de Zapatero, estuviera cuatro años sin hacer la declaración de la renta,.



