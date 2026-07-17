Récord histórico de absentismo: el coste se duplica desde 2019

El absentismo supone un coste milmillonario cada año para las empresas, la Seguridad Social y el conjunto de la economía, puesto que las ausencias no sólo implican un incremento de costes directos, sino que también lastran la producción de las compañías. De este modo, el absentismo es un problema que afecta a la generación de riqueza, puesto que es una traba adicional a la ya mermada productividad de nuestra economía.

En este sentido, distintos informes han profundizado en la realidad de un fenómeno que no hace más que empeorar y enquistarse en nuestra sociedad. Según un reciente informe de Adecco, el coste del absentismo rondaría los 60.000 millones de euros al año. Asimismo, de acuerdo con otros informes —como uno elaborado por Foro Regulación Inteligente—, el impacto total de este fenómeno podría alcanzar el 8% de PIB.

Se dispara el coste del absentismo

El coste del absentismo roza ya los 60.000 millones de euros. Concretamente, de acuerdo con un informe elaborado por Adecco, este problema supuso un coste de 59.109 millones de euros para la economía española en 2025, un 11,7% más que el año anterior y una cifra que casi duplica los 30.171 millones registrados en 2019. Así, el informe calcula el impacto económico que genera el absentismo en términos de coste laboral por horas —tomando en cuenta los salarios, las cotizaciones y otros costes derivados—.

De hecho, Adecco incide en que "si se valorase únicamente al salario ordinario, la base utilizada en ediciones anteriores, el coste equivaldría a unos 37.700 millones". De este modo, el estudio refleja que se ha producido tanto un aumento de las horas no trabajadas como un incremento del coste laboral, confirmando este fenómeno continúa en niveles históricamente elevados.

Resulta especialmente interesante que el informe elaborado por Adecco detalla cómo "la suma de los costes visibles y ocultos sitúa el absentismo en una dimensión macroeconómica que el debate de política pública no ha interiorizado con la seriedad que merecería". Al respecto, el organismo explica que "cuando el coste total del fenómeno supera el 3,5% del PIB, estamos ante una de las mayores ineficiencias estructurales de la economía española, comparable en magnitud a las brechas de productividad respecto a los países del norte de Europa, que sin embargo no ocupa el espacio correspondiente en la agenda política".

Así las cosas, Adecco explica que esta perspectiva macroeconómica "revela tres dimensiones relevantes". En primer lugar, encontramos la pérdida de horas de trabajo como fracción del potencial productivo nacional. En este sentido, el informe detalla que "la proporción de trabajadores en situación de IT pasó del 2,7% en 2019 al 4,4% en 2024, casi el doble en cinco años". Además, entre estos factores, encontramos también la sostenibilidad del sistema de protección social, puesto que "el crecimiento sostenido del gasto en IT compite con otras prestaciones por recursos financieros que no crecen al mismo ritmo".

Finalmente, la tercera dimensión del absentismo reside en la relación que existe entre este fenómeno y la productividad. "La persistente brecha de productividad de España respecto a los países más avanzados de la UE que lleva décadas sin cerrarse", asegura el estudio, subrayando que "una parte de esta brecha, difícil de cuantificar pero real, puede atribuirse a la pérdida sistemática de horas efectivas de trabajo por absentismo y presentismo".

Precisamente, el informe también subraya que es necesario considerar "el presentismo como la gran deuda estadística". De esta forma, Adecco explica que "de todas las partidas del coste real del absentismo, el presentismo es la más significativa y la más ignorada". Al respecto, se detalla que la razón fundamental reside en que "no aparece en ninguna estadística oficial", dado que el presentismo "no genera un parte de baja, no activa ningún mecanismo institucional, no crea ningún registro administrativo".

No obstante, cabe recordar que, según un estudio de Foro Regulación Inteligente, el coste total del absentismo podría alcanzar incluso el 8% del PIB. Dicho informe explica que, tomando en consideración los costes directos derivados del absentismo junto con los costes indirectos y la pérdida de producción que resulta de este fenómeno, el impacto llega a los 128.668,7 millones de euros, lo que representa el 8,1% del PIB. De este modo, según este informa, el coste del absentismo es cuatro veces mayor de lo que asume el Gobierno.

El absentismo, en máximos históricos

En este sentido, Adecco incide en que "en 2025 la tasa media de absentismo alcanzó el 7,6% de las horas pactadas, máximo histórico de la serie y 0,34 puntos porcentuales por encima de 2024". Así las cosas, el estudio destaca cómo "el componente de incapacidad temporal explica la mayor parte del fenómeno, pues representa cerca del 78% del absentismo total y alcanza una tasa del 5,95%, también máximo de la serie".

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Ahora bien, este fenómeno afecta de forma heterogénea a los distintos sectores económicos. Como podemos comprobar a continuación, la industria es el sector con mayor absentismo, con una tasa del 8,2, seguida de los servicios, cuya tasa ascendió en 205 al 7,6%. Finalmente, encontramos a la construcción, en la que la tasa de absentismo fue del 6,3%. Ahora bien, como explica Adecco, "los tres encadenan máximos históricos y suben de forma sostenida desde 2019".

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No obstante, lo cierto es que el impacto económico del absentismo en cada sector no responde totalmente a las tasas registradas. En este sentido, el estudio también analiza cómo se distribuye el coste entre los distintos sectores económicos. De este modo, Adecco destaca cómo los servicios concentraron el mayor impacto, con 45.096,1 millones de euros, lo que supone un incremento interanual del 13,12%. Por su parte, la industria acumuló un coste de 11.087,9 millones de euros, un 16,21% más que en 2024, mientras que la construcción registró 2.924,6 millones, un aumento del 11,04%.

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Con todo, el informe destaca la salud mental como uno de los factores con mayor influencia en la evolución del absentismo. Según los datos publicados por Adecco, este motivo constituye la segunda causa de incapacidad temporal por número de procesos y la primera por duración media. De hecho, el estudio incide además en que las bajas relacionadas con problemas de salud mental han aumentado un 111% en los últimos cinco años.