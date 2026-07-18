El sector del trabajo temporal en España burla la incertidumbre y lidera el crecimiento europeo

España se posiciona entre los mercados europeos con mejor desempeño de la actividad de las agencias de empleo en el arranque de 2026. El último informe Labour Market Intelligence Insights, elaborado por la World Employment Confederation (WEC), recoge que las horas trabajadas por profesionales contratados a través de agencias aumentaron un 1,2% interanual en Europa durante el primer trimestre del año. Este crecimiento moderado oculta importantes diferencias entre países.

España y Dinamarca presentan una evolución positiva, mientras Países Bajos, Irlanda y otros mercados de Europa Occidental permanecen en terreno negativo. En el caso español, el European Employment Barometer de Staffing Industry Analysts (SIA) sitúa en el 19,3% el crecimiento interanual de las horas trabajadas a través de empresas de trabajo temporal en ese mismo periodo.

Esta evolución está en línea con el mayor dinamismo que mantiene la economía española frente a buena parte de sus socios comunitarios. El producto interior bruto español avanzó un 0,6% trimestral en el primer trimestre de 2026, mientras la actividad económica se debilitaba en el conjunto europeo, lo que mantiene a España como uno de los motores de crecimiento de la Unión Europea. En este contexto, el desempeño de las agencias y ETT refleja también la fortaleza de un sector preparado y resiliente, con capacidad para reaccionar con rapidez, adaptarse a los cambios de la demanda y ofrecer respuestas eficaces a las necesidades de empresas y trabajadores.

"Estos datos confirman que las agencias privadas de empleo y las empresas de trabajo temporal (ETT) forman un sector sólido, que ha sabido afrontar y recuperarse de impactos tan profundos como la pandemia y adaptarse a modificaciones legislativas de gran alcance, como la última reforma laboral. Pese a estos cambios, el sector español vuelve a ocupar posiciones de cabeza en Europa gracias a su profesionalidad, su conocimiento del mercado y su capacidad de respuesta", señaló Andreu Cruañas, presidente de Asempleo.

La entidad indicó que el comportamiento español adquiere especial relevancia en un entorno internacional en el que la recuperación de la actividad laboral continúa siendo frágil y muy desigual. Frente al avance europeo del 1,2%, las horas trabajadas a través de agencias aumentaron un 7,4% interanual en Canadá, un 6,4% en Chile y un 3,7% en Estados Unidos. Japón, por el contrario, registró una caída del 3,2%. Estas diferencias evidencian que la estabilización de la economía todavía no se está trasladando de manera homogénea a las decisiones de contratación.

Añadió que, a pesar de esta incertidumbre, el mercado de trabajo no se encuentra ante un colapso, sino inmerso en un proceso de reequilibrio. La demanda de profesionales conserva una base estructural sólida, aunque se muestra más débil desde el punto de vista coyuntural. En este escenario, las agencias de empleo y ETT adquieren una función especialmente relevante como indicadores adelantados del ciclo económico y como socios estratégicos capaces de ayudar a las empresas a anticipar sus necesidades, gestionar la volatilidad y ajustar sus plantillas a la evolución real de la actividad, así como a acceder al capital humano necesario para atender, con agilidad, las demandas del mercado.

"Nuestras empresas son capaces de identificar los perfiles que necesita el tejido productivo, prepararlos y conectarlos de manera eficaz y eficiente con las oportunidades laborales disponibles. Esta capacidad para generar sinergias entre empresas y trabajadores, reducir los tiempos de cobertura de las vacantes y responder con agilidad a las variaciones de la actividad convierte a las agencias de empleo y ETT en verdaderos motores del empleo en España", indicó Cruañas.

Para Asempleo, la evolución de España demuestra que un sector profesionalizado, flexible y con un profundo conocimiento de capilaridad territorial y sectorial del mercado laboral puede contribuir a transformar la incertidumbre en oportunidades de empleo, acompañando el crecimiento de las empresas y facilitando la incorporación de las personas al mercado de trabajo, con pleno respeto por los derechos laborales y la seguridad y salud en el trabajo, aportando mejoras en su empleabilidad y experiencia.

Como reconocimiento de esta labor, la organización empresarial de agencias de empleo y ETT de España ha recibido el reconocimiento de la World Employment Confederation 2026 explicitando que "Asempleo ha demostrado su compromiso con los más altos estándares del sector, el Código de Conducta de la WEC y sus Principios sobre el uso ético de la inteligencia artificial."